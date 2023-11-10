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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    50BDL3650QE/00
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      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      50BDL3650QE/00

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Оптимальное отображение

      Привлекайте клиентов с этим экологичным цифровым дисплеем 4K Ultra HD. Оцените несравненную производительность 4K UHD при вдвое меньшем энергопотреблении, чем у других моделей на рынке, благодаря новейшей технологии PPDS EcoDesign.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей Q-Line

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        Дисплей EcoDesign 18/7

        • 50"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Ultra HD

        100 % переработанных материалов, пригодная для переработки упаковка

        Созданный с учетом более экологичных процесса производства, физических характеристик, материалов, упаковки, а также более энергоэффективного встроенного ПО дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign предназначен для работы с вдвое меньшим энергопотреблением, чем у аналогичных моделей, при сохранении того же уровня производительности.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные дисплеи предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi (через опциональный модуль CRD22) или с помощью LAN-кабеля для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

        Сертификация EPEAT Silver Climate+

        Зарегистрировано EPEAT с маркировкой экологичности Silver Climate+ — дисплей Philips Signage 3650 EcoDesign QE-Line отвечает строгим критериям качества и соответствует требованиям для получения премиальной маркировки экологичности в мире электроники.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

        Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана

        Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

        Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Signage 3650 EcoDesign с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        Wi-Fi и Bluetooth 5.2 через опциональный модуль

        Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Видеовход
          • HDMI 2.0 (x2)
          • DVI-I (x1)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Другие подключения
          • micro SD
          • OPS
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          Дополнительно: подключение Wi-Fi
          Модуль Wi-Fi CRD22

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          125.7  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          49.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,2854 x 0,2854 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          300  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,06 млрд.
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Динамическое повышение контрастности
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          Технология панели
          VA
          Операционная система
          Android 10

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (18/7)
          • Портретный режим (18/7)
          Ячеечная матрица
          До 15 x 15
          Управление с клавиатуры
          • Блокируемый
          • Скрытое
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100–240 В~, 50/60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          56  Вт
          Потребление (макс.)
          103 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          E

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 864, 75 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 720p, 50,60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1128,4  миллиметра
          Product weight
          14,25  кг
          Высота устройства
          649,0  миллиметра
          Глубина устройства
          63,5  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          44,43  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          25.55  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 400 мм, M6
          Глубина устройства (в дюймах)
          2,50  (дюймы)
          Ширина рамки
          14,9 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          31,42  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          30 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          USB — воспроизведение изображений
          • JPEG
          • BMP
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          • Dual Core Cortex A53 1,1 ГГц
          • Dual Core Cortex A73 1,15 ГГц
          • Quad Core Cortex A55
          GPU
          G52 MC1
          Память
          • 16 ГБ
          • 3 ГБ DDR

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Крышка выключателя AC
          • Клипса для кабеля (x2)
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232
          • Крышка для USB (1 шт.)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CB
          • BSMI
          • FCC класса A
          • VCCI
          • J-Moss
          • ETL
          • RoHS

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