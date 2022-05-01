      Signage Solutions Дисплей Video Wall

      55BDL2105X/00

      Созданная для круглосуточной работы видеостена Philips X-Line привлечет внимание покупателей с помощью контента с эффектом погружения. CMND поможет без труда демонстрировать на экране нужный контент, а FailOver гарантирует стабильную работу.

      Превосходная демонстрация продукции днем и ночью

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • 500 кд/м²
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

      Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

      Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

      Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

      Ультратонкие рамки. Для изображений без границ

      Повысьте качество изображения с Pure Colour Pro. Пользовательская цветовая температура и расширенные возможности калибровки цветовой гаммы обеспечивают более высокую яркость — картинка выглядит более четкой и яркой, создавая эффект реалистичности.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138.7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Дымка
        25 %

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Другие подключения
        • OPS
        • USB 2.0 (x1)
        • Датчик температуры
        Видеовыход
        DisplayPort 1.2 (x1)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход) 3,5 мм
        • LAN RJ45 (x2)

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • RJ45
        Простая установка
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        LAN (RJ45)

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        140 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        180  Вт
        Потребление (макс.)
        340 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,5 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 2160P 50, 60 Гц (HDMI/OPS/DP)
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 6xM4xL6
        Ширина устройства
        1213,5  миллиметра
        Вес продукта
        28,8  кг
        Высота устройства
        684,3  миллиметра
        Глубина устройства
        97,8 мм (глубина с настенным креплением)/97,8 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        47,77  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        26.94  (дюймы)
        Настенное крепление
        400 x 400 мм, M6
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,85 (глубина с настенным креплением)/3,85 (глубина с подставкой)  (дюймы)
        Ширина рамки
        2,3 мм + 1,2 мм

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Прокладка x3
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Преобразователь RJ45 / RS232
        • Зажим для кабеля (3 шт.)
        • Шнур питания
        • Кабель DP (x1)
        • Кабель RJ45 (x1)
        • Направляющий штырь (x2)
        • Комплект-1 (x1)
        • Комплект-2 (x2)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        3-летняя гарантия
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • ETL
        • BSMI

