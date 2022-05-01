Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Вражайте Вражайте Вражайте

      Signage Solutions Дисплей для відеостіни

      55BDL2105X/00

      Вражайте

      Дисплей Philips X-Line Videowall, розроблений для роботи в режимі 24/7, приверне увагу клієнтів своїм захоплюючим рухомим контентом. CMND полегшує керування промоакціями і роздрібним продажем, а функція FailOver забере ваші хвилювання.

      Signage Solutions Дисплей для відеостіни

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Дисплей для відеостіни

      усього

      recurring payment

      Вражайте

      Вражаючий досвід роздрібної торгівлі цілий день і ніч

      • 55 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Full HD
      • 500 кд/м²
      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control

      Керуйте мережею дисплеї через локальне (LAN) з’єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

      Від залу очікування до залу засідань – будьте певні, що екран не гасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним та додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, що ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Режим поєднання. Створюйте об’єднані відеостіни 4K будь-якого розміру

      Об’єднуйте два чи більше професійних дисплеїв Philips для створення об’єднаної відеостіни без використання зовнішніх пристроїв. Один гравець контролює вміст, незалежно від того, чи у вас чотири екрана чи 40. Повністю підтримується вміст 4K. І в разі відображення цього вмісту на чотирьох екранах ви отримуєте найкращу поточкову роздільну здатність.

      Надвузькі рамки. Для зображення без відволікання уваги

      Покращуйте якість зображення разом із Pure Colour Pro. Завдяки вищому рівню яскравості через персональні налаштування колірної температури контент виглядає чіткіше та яскравіше для вражаючого реалізму відтворення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        138.7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        1920x1080p
        Крок пікселя
        0,63 x 0,63 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Імла
        25%

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм міні-роз’єм (x1)
        Відеовхід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • VGA (аналоговий D-Sub) (x1)
        Аудіовхід
        Міні-роз’єм 3,5-мм (x1)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • USB 2.0 (x1)
        • Тепловий датчик
        Відеовихід
        DisplayPort 1.2 (x1)
        Зовнішнє керування
        • ІЧ (вхід) 3,5-мм роз’єм
        • LAN RJ45 (x2)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Коміркова матриця
        До 15 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низький рівень яскравості
        Наскрізний канал сигналу
        • DisplayPort
        • RJ45
        Просте встановлення
        • Ручки для транспортування
        • Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        LAN (RJ45)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт (RMS)

      • Потужність

        Споживання (режим роботи)
        140 Вт
        Споживання енергії (типове)
        180  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        340 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        0,5 Вт
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        Відеоформати
        • 2160p, 50, 60 Гц (HDMI/OPS/DP)
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Кріплення для розумного встановлення
        100 мм x 100 мм, 6xM4xL6
        Ширина телевізора
        1213,5  мм
        Вага виробу
        28,8  кг
        Висота телевізора
        684,3  мм
        Глибина телевізора
        97,8 мм (Г за умови кріплення на стіні)/97,8 мм (Г з ручкою)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        47,77  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        26.94  дюймів
        Настінне кріплення
        400 мм x 400 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,85 (Г за умови кріплення на стіні)/3,85 (Г з ручкою)  дюймів
        Ширина рамки
        2,3 мм + 1,2 мм

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% (без конденсації)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Прокладка х3
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Короткий посібник (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Перетворювач RJ45 / RS232
        • Затискач для кабелю (x3)
        • Шнур живлення
        • Кабель DP (x1)
        • Кабель RJ45 (x1)
        • Фіксатор для вирівнювання країв (x2)
        • Набір-1 (x1)
        • Набір-2 (x2)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас A
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • ETL
        • BSMI

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.