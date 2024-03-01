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    Signage Solutions Дисплей H-Line

    55BDL6052H/00
    • Яркие эмоции весь день Яркие эмоции весь день Яркие эмоции весь день
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      Signage Solutions Дисплей H-Line

      55BDL6052H/00

      Яркие эмоции весь день

      Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      Яркие эмоции весь день

      Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.

      Яркие эмоции весь день

      Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      Яркие эмоции весь день

      Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей H-Line

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        Яркие эмоции весь день

        Уличный дисплей с высокой яркостью 24/7.

        • 55"
        • 2500 кд/м²
        • Full-HD

        Автоматическая яркость с дополнительно приобретаемым внешним датчиком освещенности

        Помогает вашей аудитории видеть контент на дисплее в любое время суток — встроенный датчик освещенности автоматически подстраивает яркость дисплея в зависимости от среды эксплуатации.

        FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

        Неважно, где установлен дисплей, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

        Высокая яркость (2500 кд/м2). Подходит для использования вне помещений

        Демонстрируйте материалы на открытых пространствах. Этот дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 идеально подходит для привлечения внимания людей в загруженных местах большой площади в дневное и ночное время.

        Пыле- и влагозащита класса IP56

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

        Управление, отслеживание и обслуживание с PPDS Wave

        Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        Закаленное защитное стекло для безопасности и защиты

        Этот стильный наружный дисплей с высокой яркостью 24/7 оснащен закаленным стеклом и имеет класс защиты IP56 для работы в условиях жары, холода, высокой влажности или в пыльной среде.

        • Подключения

          Видеовход
          HDMI 1.3 (x1)
          Другие подключения
          USB 2.0 (x1)
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Датчик окружающего освещения

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          138.7  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          54.6  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Шаг пиксела
          0,63 x 0,63 мм
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          2500  кд/м²
          Цвета дисплея
          16,7 миллиона
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          6  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов

        • Комфорт

          Ориентация
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Управление с клавиатуры
          Скрытое
          Простая установка
          Ручки для переноски
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Возможность сетевого управления
          RJ45

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          TBD  Вт
          Потребление (макс.)
          220 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1024 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1282  миллиметра
          Product weight
          Уточняется  кг
          Высота устройства
          753  миллиметра
          Глубина устройства
          106,2  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          50,47  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          29.65  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 600 мм / 1200 x 400 мм M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,18  (дюймы)
          Ширина рамки
          36,5 / 36,5 / 36 / 36 мм (В/Н/П/Л)
          Вес изделия (фунты)
          Уточняется  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          -20 ~ 45  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          5–95 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • ISM
          • M2TS
          • M4V
          • Manifest
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPD
          • MPEG
          • MPG
          • MT2
          • MTS
          • TS
          • VOB
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • PLS
          • WAV
          • WMA

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          Аксессуары в комплекте
          Логотип Philips (x1)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          Английский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CB
          • CE
          • EAC
          • PSE

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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