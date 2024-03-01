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Зробіть день яскравішим
Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зробіть день яскравішим
Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.
Зробіть день яскравішим
Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зробіть день яскравішим
Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.
Дисплей H-Line
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Гарантуючи ідеальне відображення контенту в будь-який час доби, вбудований датчик зовнішнього освітлення автоматично налаштовує яскравість дисплея відповідно до його оточення.
Будьте певні, що екран ніколи й ніде не згасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним і додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, щоб ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.
Впливайте на аудиторію на вулиці. Цей дисплей із високою яскравістю (2500 кд/м2) ідеально підходить для привертання уваги в просторих і жвавих місцях із зовнішнім освітленням, яке змінюється з яскравого денного світла на нічне.
Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.
Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.
Елегантний і стильний дисплей високої яскравості для використання на вулиці 24/7 із загартованим склом і сертифікацією IP56 працює за будь-яких умов і в будь-яку погоду – спеку, холод, вологість чи пил.
Під'єднання
Зображення/дисплей
Зручність
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Аксесуари
Різне
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