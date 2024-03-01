Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Signage Solutions Дисплей H-Line

    55BDL6052H/00
    • Зробіть день яскравішим Зробіть день яскравішим Зробіть день яскравішим
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      55BDL6052H/00

      Зробіть день яскравішим

      Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      Зробіть день яскравішим

      Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.

      Зробіть день яскравішим

      Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      Зробіть день яскравішим

      Підсильте видимість вашого зовнішнього дисплея за допомогою інформаційних дисплеїв Philips лінійки H із високою яскравістю і роздільністю Full HD. Дивовижна чіткість і контрастність роблять його ідеальним рішенням для жвавих зовнішніх майданчиків із яскравим і мінливим зовнішнім освітленням.

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей H-Line

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Зробіть день яскравішим

        Дисплей високої яскравості для використання на вулиці 24/7.

        • 55 дюймів
        • 2500 кд/м²
        • Full HD

        Автоматичне освітлення завдяки додатковому датчику зовнішнього освітлення

        Гарантуючи ідеальне відображення контенту в будь-який час доби, вбудований датчик зовнішнього освітлення автоматично налаштовує яскравість дисплея відповідно до його оточення.

        FailOver забезпечує постійне відтворення контенту

        Будьте певні, що екран ніколи й ніде не згасне. Завдяки функції FailOver професійний дисплей Philips автоматично перемикає між основним і додатковим входами, забезпечуючи постійне відтворення контенту, навіть якщо гасне основне джерело. Просто налаштуйте список альтернативних входів, щоб ніщо не перешкоджало веденню вашого бізнесу.

        Висока яскравість (2500 кд/м2). Підходить для використання на вулиці

        Впливайте на аудиторію на вулиці. Цей дисплей із високою яскравістю (2500 кд/м2) ідеально підходить для привертання уваги в просторих і жвавих місцях із зовнішнім освітленням, яке змінюється з яскравого денного світла на нічне.

        Сертифікація IP56 – захист від потрапляння пилу та води

        Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.

        Керування, контроль і підтримка завдяки PPDS Wave

        Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

        Загартоване захисне скло для безпеки

        Елегантний і стильний дисплей високої яскравості для використання на вулиці 24/7 із загартованим склом і сертифікацією IP56 працює за будь-яких умов і в будь-яку погоду – спеку, холод, вологість чи пил.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Відеовхід
          HDMI 1.3 (x1)
          Інші з’єднання
          USB 2.0 (x1)
          Зовнішнє керування
          • RJ45
          • Датчик зовнішньої підсвітки

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          138.7  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          54.6  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Крок пікселя
          0,63 x 0,63 мм
          Оптимальна роздільна здатність
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яскравість
          2500  кд/м²
          Кольори дисплею
          16,7 мільйона
          Коефіцієнт контрастності (типовий)
          1200:1
          Коефіцієнт динамічної контрастності
          500 000:1
          Час відгуку (типовий)
          6  мсек.
          Кут огляду (по горизонталі)
          178  градусів
          Кут огляду (по вертикалі)
          178  градусів

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальний
          • Вертикальне
          Керування клавіатурою
          Прихована
          Просте встановлення
          Ручки для транспортування
          Інші зручні пристосування
          Ручки для транспортування
          Характеристики зображення
          Вдосконалене регулювання кольорів
          Регулювання у мережі
          RJ45

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
          Споживання енергії (типове)
          TBD  Вт
          Споживання енергії (макс.)
          220 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні формати
          • 1024 x 768, 60, 75 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 75 Гц
          Відеоформати
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц

        • Розміри

          Ширина телевізора
          1282  мм
          Вага виробу
          TBD  кг
          Висота телевізора
          753  мм
          Глибина телевізора
          106,2  мм
          Ширина телевізора (у дюймах)
          50,47  дюймів
          Висота телевізора (у дюймах)
          29.65  дюймів
          Настінне кріплення
          400 мм x 600 мм / 1200 мм x 400 мм, M8
          Глибина телевізора (у дюймах)
          4,18  дюймів
          Ширина рамки
          36,5/36,5/36/36 мм (В/Н/П/Л)
          Вага виробу (у фунтах)
          TBD  фнт.

        • Умови роботи

          Висота над рівнем моря
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          -20 – 45  °C
          MTBF (середній час безвідмовної роботи)
          50 000  годин(-и)
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C
          Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
          5–95% (без конденсації)
          Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
          5–95% (без конденсації)

        • Мультимедійні застосунки

          Відтворення відео з USB
          • ISM
          • M2TS
          • M4V
          • Manifest
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPD
          • MPEG
          • MPG
          • MT2
          • MTS
          • TS
          • VOB
          Відтворення зображень з USB
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          Відтворення аудіо з USB
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • PLS
          • WAV
          • WMA

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування та батареї AAA
          Аксесуари в комплекті
          Логотип Philips (x1)

        • Різне

          Мови екранного меню
          Англійська
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CB
          • CE
          • EAC
          • PSE

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування та батареї AAA

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

            Що це означає?

            *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.