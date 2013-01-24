Встроенные инструменты аналитики. Статистика просмотра контента

Получайте информацию о том, что смотрят ваши гости и клиенты на профессиональном телевизоре Philips на базе Android, будь то сеть отелей или спорт-бар. Узнайте, какие каналы зрители смотрят чаще всего. Проверьте эффективность своей рекламы. Получайте информацию, необходимую для эффективного управления расходами, и данные о времени отображения на экране.