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    Signage Solutions Дисплей E-Line

    65BDL4052E/02
    • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
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      Signage Solutions Дисплей E-Line

      65BDL4052E/02

      Интерактивный дисплей для обучения

      Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Интерактивный дисплей для обучения

      Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

      Интерактивный дисплей для обучения

      Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Интерактивный дисплей для обучения

      Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей E-Line

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        Интерактивный дисплей для обучения

        С мультисенсорной технологией

        • 65"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch
        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

        Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

        Встроенный режим маркерной доски

        Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

        Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

        Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        ОС Android: используйте свое собственное приложение

        Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

        Революционные результаты с технологией Wave

        Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips E-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Видеовход
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 2.0 (x3)
          • USB 3.0 (x3)
          • USB-C (до 65 Вт)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Другие подключения
          • OPS
          • micro SD
          • USB-B (x3)
          Видеовыход
          HDMI 2.0 (x1)
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          163.9  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,372 x 0,372 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Яркость (за стеклом)
          360  кд/м²
          Яркость (перед стеклом)
          390  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология панели
          ADS
          Операционная система
          Android 11
          Разрешение UI ОС
          3840 x 2160 при 60 Гц

        • Удобство

          Ориентация
          Альбомный режим (18/7)
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          • Специальная подставка
          • Выход AC
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x15 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          170  Вт
          Потребление (макс.)
          430 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 960x720, 75 Гц
          • 1024x768, 60,70 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280x1024, 60,67,75 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          Видеоформаты
          • 480p, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 2160p, 50, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          100x100 мм, 6xM4L6
          Ширина устройства
          1494,3  миллиметра
          Высота устройства
          883,2  миллиметра
          Вес
          44.26  кг
          Глубина устройства
          99,5 (макс. глубина) / 78,5 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          58,83  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          34.77  (дюймы)
          Настенное крепление
          400 x 400 мм, M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,92 (макс. глубина) / 3,09 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
          Ширина рамки
          17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)

        • Вес

          Изделие с упаковкой (кг)
          53,8  кг
          Изделие с упаковкой (фунты)
          118,61  фунта
          Изделие без подставки (кг)
          44,26  кг
          Изделие без подставки (фунты)
          97,58  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          MTK 9970A
          Память
          8 ГБ
          Память
          32 Гб eMMc
          Wi-Fi
          2G/5G/6G 2T2R

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Ткань для очистки (x1)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Крышка выключателя AC
          • Зажим для кабеля (x3)
          • Кабель DVI-I (1,8 м, 1 шт.)
          • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Логотип Philips (x1)
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель RS232
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
          • Стилус (x2)
          • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
          • Крышка для USB и винты
          Дополнительные аксессуары
          Интерактивные модули

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Голландский
          • Датский
          • Английский
          • Французский
          • Финский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Норвежский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Испанский
          • Шведский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Гарантия
          Гарантия — 5 лет
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • CB
          • EAC
          • ЭМП
          • ETL

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Безинтервальный ИК-сенсор
          Точки касания
          20 одновременно активных точек касания
          Plug & Play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          • Без бликов
          • Закаленное защитное стекло 7MOHS
          • Фильтр синего света

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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