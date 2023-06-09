Бездротове передавання вмісту екрана й розширені можливості для співпраці

Виводьте на один екран відразу чотири інформаційні стрічки. Завдяки функції бездротового передавання вмісту екрана ви можете підключити до нього відразу кілька пристроїв для швидкого перемикання контенту в потрібний момент. Пристрої можна миттєво й безпечно підключати через існуючу мережу Wi-Fi або за допомогою додаткових ключів взаємодії HDMI, що забезпечують трансляцію безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.