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Интерактивный дисплей для обучения
Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для обучения
Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.
Интерактивный дисплей для обучения
Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для обучения
Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.
Дисплей для совместной работы
Итого:
recurring payment
Преподаватели и студенты могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.
Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android и воспроизводите контент с их помощью.
Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Philips ScreenShare позволяет преподавателям и студентам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на интерактивном дисплее Philips E-Line.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Взаимодействие
Изображение/дисплей
Удобство
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Принадлежности
Прочее
Интерактивность
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