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    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

    65BDL4152E/00
    • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
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      Signage Solutions Дисплей для совместной работы

      65BDL4152E/00

      Интерактивный дисплей для обучения

      Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

      Signage Solutions Дисплей для совместной работы

      Интерактивный дисплей для обучения

      Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

      Интерактивный дисплей для обучения

      Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

      Signage Solutions Дисплей для совместной работы

      Интерактивный дисплей для обучения

      Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей для совместной работы

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        Интерактивный дисплей для обучения

        С мультисенсорной технологией

        • 65"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch

        Сенсор без рамки

        Преподаватели и студенты могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.

        Android SoC для простой интеграции программ и приложений

        Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android и воспроизводите контент с их помощью.

        Мультисенсорная технология с поддержкой до 40 прикосновений

        Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        Philips ScreenShare —беспроводное подключение любых устройств

        Philips ScreenShare позволяет преподавателям и студентам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на интерактивном дисплее Philips E-Line.

        Поддержка PPDS Wave для удаленного управления дисплеем

        Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        • Взаимодействие

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Видеовход
          • HDMI 2.0 (x3)
          • USB 3.0 (x2)
          • USB 2.0 (x1)
          • USB-C (до 65 Вт)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Другие подключения
          • OPS
          • USB-B (x2)
          • Micro USB (x1) (OTG)
          • Датчик температуры
          Видеовыход
          HDMI 2.0 (x1)
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • RJ45, 2 шт.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          163.9  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,372 x 0,372 мм
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          400  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология панели
          ADS
          Операционная система
          Android 13
          Разрешение UI ОС
          3840 x 2160 при 60 Гц

        • Удобство

          Ориентация
          Альбомный режим (18/7)
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          • Специальная подставка
          • Выход AC
          Другие удобства
          • Ручки для переноски
          • NFC
          • Bluetooth
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Встроенные АС
          EPEAT Silver для 4152E

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          132  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          G. EPEAT Silver.

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 960x720, 75 Гц
          • 1024x768, 60,70 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280x1024, 60,67,75 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          Видеоформаты
          • 480p, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 2160p, 50, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1492,02  миллиметра
          Высота устройства
          892,28  миллиметра
          Глубина устройства
          116,15  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          58,74  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          35.13  (дюймы)
          Настенное крепление
          500x400 мм,M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,57  (дюймы)
          Ширина рамки
          16,7 мм (сверху/справа/слева), 41,9 мм (снизу)

        • Вес

          Изделие с упаковкой (кг)
          42,8  кг
          Изделие с упаковкой (фунты)
          94,36  фунта
          Изделие без подставки (кг)
          34,7  кг
          Изделие без подставки (фунты)
          76,50  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Встроенный плеер

          ЦПУ
          4xA73 + 4xA53
          GPU
          Многоядерный Mali-G52
          Память
          8 ГБ
          Хранение
          32 Гб eMMc
          Wi-Fi
          2G/5G/6G 2T2R

        • Принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Логотип Philips (x1)
          • Краткое руководство (x1)
          • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Крышка выключателя AC и винт x1
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Стилус (x2)
          Дополнительные принадлежности
          Отсек для пера с 3 цветными стилусами и ластиком

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Голландский
          • Датский
          • Английский
          • Французский
          • Финский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Норвежский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Испанский
          • Шведский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Гарантия
          Гарантия — 5 лет
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • CB
          • EAC
          • ЭМП
          • ETL

        • Интерактивность

          Технология Multi-Touch
          Безинтервальный ИК-сенсор
          Точки касания
          40 одновременно активных точек касания
          Plug and play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          • Без бликов
          • Закаленное защитное стекло 7MOHS
          • Фильтр синего света

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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