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      Signage Solutions Дисплей для спільної роботи

      65BDL4152E/00

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      Дисплей для інтерактивної освіти

      Цей інтерактивний дисплей, що працює на базі Android 13, має до 40 точок дотику, що максимально покращує взаємодію та співпрацю. Загартоване скло з антибліковим покриттям, захистом від відбиття та відбитків пальців ідеально підходить для активного щоденного використання у жвавих середовищах.

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      Signage Solutions Дисплей для спільної роботи

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      Signage Solutions

      Дисплей для спільної роботи

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      Дисплей для інтерактивної освіти

      З мультисенсорною технологією

      • 65 дюймів
      • На базі Android
      • Мультисенсорний

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний ПК або модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      Android SoC для бездоганної інтеграції програмного забезпечення та додатків

      Нашу вбудовану ОС Android 13 спеціально розроблено для створення безпечної професійної системи нового рівня на чипі (SoC). Зберігайте улюблені додатки та програмне забезпечення безпосередньо на дисплеї або вибирайте з великої бібліотеки додатків Android.

      Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування дисплеєм

      Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє щоразу дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування основними потребами контенту та налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

      Вбудований датчик навколишнього освітлення

      Вбудовані датчики навколишнього освітлення дозволяють заощаджувати електроенергію, автоматично підлаштовуючи яскравість екрана під умови навколишнього освітлення.

      Сертифікат EDLA для безпеки

      Сертифікат Google EDLA, що забезпечує безперешкодну інтеграцію з платформою Google, забезпечуючи додатковий рівень безпеки та надаючи доступ до керованого магазину Google Play Store.

      Загартоване скло з антибліковим покриттям із захистом від відбиття 7 MOH

      Скло з антибліковим покриттям із захистом від відбиття і відбитків пальців 7 MOH.

      Фільтр блакитного світла

      Фільтр блакитного світла для захисту очей та запобігання втомі очей.

      Відмова від долоні

      Запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі для підвищеної точності.

      Мультисенсорна технологія з 40 точками взаємодії

      Незабутній інтерактивний досвід із 40 одночасних точок дотику для ефективних і швидких уроків або мозкових штурмів. Цей дисплей, створений як для спільної роботи, так і для змагань, забезпечить міцний зв’язок між вашою аудиторією та будь-яким контентом. Підвищена зручність для користувача завдяки функціям гумки, запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі та розпізнавання розміру наконечника.

      Вдосконалена ІЧ-сенсорна технологія

      Досконала ІЧ-сенсорна технологія без просвітів з тоншими й більш плоскими рамками

      Бездротові презентації

      Завдяки технології Philips ScreenShare вчителі, студенти та співробітники можуть легко ділитися екранами з власного пристрою бездротовим способом незалежно від операційної системи через браузер або улюблені програми на дисплеї Philips Collaboration.

      Передача даних безпосередньо з будь-якого пристрою

      Вчителі, студенти та співробітники можуть переносити контент безпосередньо зі свого пристрою за допомогою AirPlay, Google Cast та Miracast.

      Застосування магнітно-маркерної дошки

      Застосування вбудованої магнітно-маркерної дошки дозволяє легко працювати у команді та проводити мозкові штурми безпосередньо на дисплеї.

      NFC (зв’язок на невеликих відстанях) для безпеки

      NFC (зв’язок на невеликих відстанях) забезпечує безпечну автентифікацію та контроль доступу, підвищуючи безпеку завдяки зашифрованій передачі даних. Його безконтактна технологія мінімізує ризик несанкціонованого доступу або перехоплення даних, забезпечуючи надійний захист дисплеїв.

      Створено з думкою про екологію

      Дисплеї, визнані EPEAT і зареєстровані в цій системі, з маркуванням Silver Ecolabel, відповідають надійному набору критеріїв, встановлених провідною світовою системою екомаркування електроніки. Дисплеї також відповідають стандарту Energy Star 8.0.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм міні-роз’єм (x1)
        Відеовхід
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 3.0 (x2)
        • USB 2.0 (x1)
        • USB-C (до 65 Вт)
        • USB-C
        Аудіовхід
        Міні-роз’єм 3,5-мм (x1)
        Інші з’єднання
        • OPS
        • USB-B (x2)
        • Мікро-USB (x1) (OTG)
        Відеовихід
        HDMI 2.0 (x1)
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • Gb LAN x2
        Bluetooth
        5.2 BLE

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.9  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Гребеневий 3D-фільтр
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        • 3D MA деінтерлейсинг
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        ADS
        Операційна система
        Android 13
        Роздільна здатність інтерфейсу ОС
        3840 x 2160 при 60 Гц

      • Зручність

        Встановлення
        Горизонтальне (18/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Інші зручні пристосування
        • Ручки для транспортування
        • NFC
        • Bluetooth
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 х 20 Вт

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        132  Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G. EPEAT Silver.

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60, 85 Гц
        • 1280x1024, 60, 67, 75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480p, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1492,02  мм
        Висота телевізора
        892,28  мм
        Глибина телевізора
        116,15  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        58,74  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        35.13  дюймів
        Настінне кріплення
        500x400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        4,57  дюймів
        Ширина рамки
        16,7 мм (В/П/Л), 41,9 мм (Н)

      • Вага

        Виріб з упаковкою (кг)
        42,8  кг
        Виріб без упаковки (фнт.)
        94,36  фнт.
        Виріб без підставки (кг)
        34,7  кг
        Виріб без підставки (фнт.)
        76,50  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        • WEBP
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        4xA73 + 4xA53
        Графічний процесор
        Багатоядерний Mali-G52
        Пам’ять
        8 ГБ
        Зберігання
        32 ГБ eMMc
        Wi-Fi
        2T/2R 2,4/5/6 ГГц

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Логотип Philips (x1)
        • Короткий посібник (x1)
        • Кабель USB A–B (3 м) (x1)
        • Кабель змінного струму
        • Кришка перемикача змінного струму та гвинт x1
        • Ганчірка для чищення (x1)
        • Кабель HDMI (1,8 м) (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Сенсорне перо (x2)
        Додаткові аксесуари
        Підставка для пера з 3-кольоровим стилусом і гумкою

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Голландська
        • Датська
        • Англійська
        • Французька
        • Фінська
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Норвезька
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Іспанська
        • Шведська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        5 років гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • FCC, клас A
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • CB
        • EAC
        • EMF
        • ETL

      • Інтерактивність

        Мультисенсорна технологія
        Точковий інфрачервоний без просвітів
        Точки дотику
        40 одночасних точок дотику
        Просто увімкніть та користуйтесь
        Відповідність класу HID
        Захисне скло
        • Антиблікові характеристики
        • Загартоване захисне скло 7MOHS
        • Фільтр блакитного світла

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Додаткові аксесуари: Ключі для взаємодії

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