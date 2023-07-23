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    • Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      65BDL4650D/00

      Умная модульная система для более долгого срока службы

      Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей D-Line

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      Умная модульная система для более долгого срока службы

      на базе ОС Android

      • 65"
      • На базе ОС Android
      • 500 кд/м²
      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      Дисплей ADS с широким углом просмотра

      Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

      Опциональный модуль 4G/LTE для надежного подключения

      Выберите наш опциональный модуль 4G/LTE для стабильного подключения и более высокой скорости загрузки, чтобы использовать резервную линию подключения в случае круглосуточной работы дисплея или эксплуатации в местах без локального сетевого подключения.

      FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

      Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

      Модульный дизайн и более длительный срок службы

      Продлите срок службы дисплея благодаря конструкции модульного типа. Обеспечьте многолетнее использование дисплея с помощью легкосъемных и заменяемых компонентов, а также оцените его экологичность и меньший уровень отходов согласно директиве WEEE.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Благодаря ОС Android 11 и встроенному модулю Wi-Fi ваш дисплей Philips D-Line обеспечит стабильное подключение к сети и максимально безопасную работу с изображениями. Он оптимизирован под базовые приложения Android и поддерживает вывод веб-ПО и браузерных приложений прямо на дисплей, что позволяет работать без внешнего медиапроигрывателя.

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через наш встроенный браузер HTML5 на базе Chromium. Создавайте контент в режиме онлайн и подключайте один дисплей или всю сеть устройств в портретном или альбомном режиме в разрешении 4K UHD. Оцените простое подключение дисплея к Интернету через Wi-Fi или кабельное соединение RJ45.

      Революционные результаты с технологией Wave

      Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips D-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • DVI-I (x1)
        • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        • VGA (через DVI)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        • Разъемы антенны 4G/LTE
        • Micro USB (x1) (OTG)
        • USB 2.0 (x1)
        Видеовыход
        DisplayPort 1.4 — 1 шт.
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Wi-Fi
        Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (выдвижной модуль)

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163.8  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Динамическое повышение контрастности
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        Технология панели
        ADS
        Операционная система
        Android 11
        Дымка
        25%

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • Внешний разъем 4G mPCIe
        • RJ45
        • Wi-Fi
        Протокол Wi-Fi
        a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        155  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 720p, 50,60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1462,3  миллиметра
        Вес продукта
        28,1  кг
        Высота устройства
        837,3  миллиметра
        Глубина устройства
        89,9 (глубина с подставкой) / 68,9 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,57  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32.96  (дюймы)
        Настенное крепление
        400 (Г) x 400 мм (В), M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,54 (глубина с подставкой) / 2,71 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        61,95  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        • WEBM
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        2x A72 + 4x A53
        GPU
        ARM Mali-T864 MP4
        Память
        4 ГБ ОЗУ
        Память
        32 Гб eMMc

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Крышка выключателя AC
        • Крышка для USB (1 шт.)
        • Винты
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232
        • Модуль Wi-Fi
        • Зажим для кабеля (3 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CB
        • CE
        • CCC
        • FCC класса A
        • RoHS
        • ЭМП
        • EnergyStar 8.0
        • UL

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