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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      65BDL4650D/00

      Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби

      Дисплей Philips D-Line створений, щоб залучати аудиторію й радувати клієнтів. Цей універсальний дисплей, який працює на базі Android 11 для легкої інтеграції з програмним забезпеченням, можна використовувати в будь-якому середовищі.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей D-Line

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      Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби

      на базі Android

      • 65 дюймів
      • На базі Android
      • 500 кд/м²
      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті

      Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.

      Дисплей із ширококутною панеллю ADS

      Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.

      Додатковий модуль 4G/LTE для надійного з’єднання

      Виберіть наш додатковий модуль 4G/LTE для більш передбачуваної пропускної здатності та швидшого завантаження, що забезпечить вам надійне резервне з’єднання в разі необхідності роботи в режимі 24/4 або там, де підключення до локальної мережі неможливе.

      FailOver. Будьте певні, що дисплей ніколи не гасне

      Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку несправності медіапрогравача. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

      Модульність – триваліший термін служби пристрою

      Розширте свій дисплей на майбутнє за допомогою нашого модульного підходу. Це дає змогу подовжити термін служби пристрою завдяки компонентам, які легко від’єднати й замінити, а також є орієнтиром на сталий розвиток завдяки зменшенню обсягів утилізації електричного й електронного обладнання (WEEE).

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Дисплей Philips D-Line на базі Android 11 із вбудованим модулем Wi-Fi – це найкращий, найнадійніший дисплей із можливістю підключення до Інтернету. Його оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки та програмне забезпечення можна встановити безпосередньо на дисплей без потреби використовувати зовнішній медіапрогравач.

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою нашого інтегрованого браузера HTML5 на базі Chromium. Створюйте онлайн-контент і під’єднуйте один дисплей (або всю мережу) в альбомному або портретному режимі з роздільністю 4k UHD. Просто під’єднайте дисплей до Інтернету через Wi-Fi або за допомогою кабелю RJ45.

      Революційні результати на хвилі Wave

      Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки D віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DVI-I (x1)
        • DisplayPort 1.4 (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        • VGA (через DVI)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • Роз’єми для антен 4G/LTE
        • Мікро-USB (x1) (OTG)
        • USB 2.0 (x1)
        Відеовихід
        DisplayPort 1.4 (x1)
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        WiFi
        Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (вставний модуль)

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        163.8  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        64.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        500  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Покращення динамічної контрастності
        • Деінтерлейсинг із компенсацією руху
        • Послідовна розгортка
        Технологія панелі
        ADS
        Операційна система
        Android 11
        Імла
        25%

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Коміркова матриця
        До 10 x 15
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        • DisplayPort
        • RS232
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • Зовнішній роз’єм 4G mPCIe
        • RJ45
        • WiFi
        Протокол Wi-Fi
        a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        TBD  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        TBD
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 0,5 Вт
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Відеоформати
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1462,3  мм
        Вага виробу
        28,1  кг
        Висота телевізора
        837,3  мм
        Глибина телевізора
        89,9 (Г із тримачем) / 68,9 (Г у разі кріплення на стіні)  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        57,57  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        32.96  дюймів
        Настінне кріплення
        400 мм (Г) x 400 мм (В), M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        3,54 (Г із тримачем) / 2,71 (Г у разі кріплення на стіні)  дюймів
        Ширина рамки
        14,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        61,95  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20–80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5–95% відносної вологості (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        • WEBM
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        2x A72 + 4x A53
        Графічний процесор
        ARM Mali-T860 MP4
        Пам’ять
        4 ГБ RAM
        Зберігання
        32 ГБ eMMc

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Кришка перемикача змінного струму
        • Кришка для USB (x1)
        • Гвинти
        • Кабель змінного струму
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Короткий посібник
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Кабель RS232
        • Модуль Wi-Fi
        • Затискач для кабелю (x3)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Іспанська
        • Польська
        • Турецька
        • Російська
        • Італійська
        • Китайська (спрощена)
        • Офіційна китайська
        • Арабська
        • Японська
        • Датська
        • Голландська
        • Фінська
        • Норвезька
        • Португальська
        • Шведська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CB
        • CE
        • CCC
        • FCC, клас A
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        • UL

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