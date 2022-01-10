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    Профессиональные ТВ

    75HFL6214U/12
    • Интеллектуальное подключение Интеллектуальное подключение Интеллектуальное подключение
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      75HFL6214U/12

      Интеллектуальное подключение

      MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

      Профессиональные ТВ

      Интеллектуальное подключение

      MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

      Интеллектуальное подключение

      MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

      Профессиональные ТВ

      Интеллектуальное подключение

      MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

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        Профессиональные ТВ

        Профессиональные ТВ

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        Интеллектуальное подключение

        со встроенным Chromecast и Netflix

        • 75" MediaSuite
        • на базе ОС Android™

        Обновления Android дают доступ к самым современным функциям

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

        Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента

        Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

        Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

        Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

        Устанавливайте в интерфейс пользовательские логотипы и цветовые вариации

        Philips MediaSuite располагает простым и четким пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью атрибутики вашей компании. Легко добавляйте логотипы и фирменные цвета в панель поискка, чтобы повысить узнаваемость бренда.

        Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl

        Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

        Персонализация устройств с CMND & Check-in

        Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.

        Встроенное приложение Netflix и специальная кнопка на пульте

        Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизить уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.

        Google Ассистент™ для быстрого интеллектуального управления

        Голосовое управление и быстродействие интерфейса доступны с опциональным пультом ДУ (22AV2025B/00) с Google Ассистентом™. Открывайте YouTube. Регулируйте громкость. Включайте любимые песни и получайте всю необходимую информацию, например прогноз погоды, афишу мероприятий и даже мгновенный перевод с озвучиванием. С Google Ассистентом™ ваши возможности безграничны.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          75  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840x2160p
          Яркость
          400  кд/м²

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          HDMI
          До 3840 x 2160p при 60 Гц
          Тюнер
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
          • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast
          • HLS
          • Каналы приложения OTT

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • Netflix*
          • YouTube
          • Магазин Google Play*
          • Google Play Фильмы
          • Google Play Игры
          • YouTube Music
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Управление параметрами включения
          • Ограничение громкости
          • Блокировка меню установки
          • Блокировка меню
          • Блокировка джойстика
          • Режим ограничения для особых учреждений
          Регулятор мощности
          • Режим быстрого запуска
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Автоматическое выключение
          Символика
          • Настраиваемый главный экран
          • Настраиваемое приложение начала работы
          • Название места (Geonames ID)
          • CMND&Create
          • Пользовательская панель управления (HTML&APK)
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • Управление группами телевизоров
          • Локальные обновления через USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Управление
          • Система AppControl
          • Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          • Протокол Serial Xpress
          • Crestron Connected
          • Джойстик
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          • Securemedia
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Пульт ДУ
          • Индикация заряда батареи
          • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
          CMND&Check-In
          • Имя гостя
          • Язык гостя
          • Сообщения
          • Оплата через ТВ
          • Экспресс-оплата
          Общий доступ
          • Встроенный Chromecast Ultra
          • Безопасный общий доступ
          • Общий доступ с управлением по сети
          Комфорт
          • Google Ассистент*
          • Вход в учетную запись Google
          • Прогноз погоды
          • Поддержка более 40 языков меню
          • Часы в выключенном состоянии
          • Theme TV
          • Сигнал будильника
          • Таймер отключения

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Обратная связь
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • VP9
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • TXT
          Поддерживаемые форматы изображения
          • JPG
          • PNG
          • BMP
          • GIF

        • Аудио

          Выходная мощность
          20 (2 x 10)  Вт
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • DTS-HD
          • Поддержка Dolby Atmos
          • Dolby MS12D
          • AC-4
          • DTS Studio Sound

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          E
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          105  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          Регистрационный номер EPREL
          943619

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Гигиеничный пульт ДУ 22AV2226A
          • 2 батареи типа AA
          • Шнур питания
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительный
          • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
          • Внешний модуль часов 22AV1860A/12
          • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12
          • Настольная подставка PPDS VESA

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • 802.11 ac
          • Wifi-Direct

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          Антенна
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          HDMI 3
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          USB 2
          Порт USB 2.0
          Внешнее управление
          RJ-48
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Внешний источник питания
          12 В, 1,5 А (макс.)

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3.2
          HDMI1
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          USB 3.0

        • Расширенные возможности подключения

          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          HDMI
          • ARC (все порты)
          • Выбор входного аудиосигнала

        • Дизайн

          Цвет
          Антрацитовый серый
          Материал
          Алюминиевая рамка

        • Размеры

          Ширина устройства
          1670  миллиметра
          Высота устройства
          960  миллиметра
          Глубина устройства
          68/83  миллиметра
          Вес продукта
          32,3  кг
          Совместимое настенное крепление
          • 300 x 300 мм
          • M8

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Netflix: применяются специальные условия и положения, которые необходимо принять перед тем, как получить доступ к приложению.
            • Для Google Cast требуется доступ к серверам Google.
            • Доступ к Google Ассистенту зависит от параметров страны и языка. Для использования Google Ассистента необходимо приобрести пульт ДУ с голосовым управлением.
            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC

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