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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    98BDL4650D/00
    • Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы
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      Signage Solutions Дисплей D-Line

      98BDL4650D/00

      Умная модульная система для более долгого срока службы

      Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Умная модульная система для более долгого срока службы

      Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

      Умная модульная система для более долгого срока службы

      Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

      Signage Solutions Дисплей D-Line

      Умная модульная система для более долгого срока службы

      Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

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        Умная модульная система для более долгого срока службы

        на базе ОС Android

        • 98"
        • На базе ОС Android
        • 500 кд/м²
        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

        Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

        Дисплей ADS с широким углом просмотра

        Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

        Опциональный модуль 4G/LTE для надежного подключения

        Выберите наш опциональный модуль 4G/LTE для стабильного подключения и более высокой скорости загрузки, чтобы использовать резервную линию подключения в случае круглосуточной работы дисплея или эксплуатации в местах без локального сетевого подключения.

        FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

        Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

        Модульный дизайн и более длительный срок службы

        Продлите срок службы дисплея благодаря конструкции модульного типа. Обеспечьте многолетнее использование дисплея с помощью легкосъемных и заменяемых компонентов, а также оцените его экологичность и меньший уровень отходов согласно директиве WEEE.

        Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

        Благодаря ОС Android 11 и встроенному модулю Wi-Fi ваш дисплей Philips D-Line обеспечит стабильное подключение к сети и максимально безопасную работу с изображениями. Он оптимизирован под базовые приложения Android и поддерживает вывод веб-ПО и браузерных приложений прямо на дисплей, что позволяет работать без внешнего медиапроигрывателя.

        Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

        Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через наш встроенный браузер HTML5 на базе Chromium. Создавайте контент в режиме онлайн и подключайте один дисплей или всю сеть устройств в портретном или альбомном режиме в разрешении 4K UHD. Оцените простое подключение дисплея к Интернету через Wi-Fi или кабельное соединение RJ45.

        Революционные результаты с технологией Wave

        Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips D-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        • Взаимодействие

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм
          Видеовход
          • DVI-I (x1)
          • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          • VGA (через DVI)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Другие подключения
          • Разъемы антенны 4G/LTE
          • Micro USB (x1) (OTG)
          • USB 2.0 (x1)
          Видеовыход
          DisplayPort 1.4 — 1 шт.
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          Wi-Fi
          Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (выдвижной модуль)

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          247.7  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          97.5  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пиксела
          0,56 (Г) x 0,56 (В) [мм]
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Технология панели
          ADS
          Операционная система
          Android 11
          Дымка
          28 %

        • Удобство

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Ячеечная матрица
          До 10 x 15
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          • RS232
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • Внешний разъем 4G mPCIe
          • RJ45
          • Wi-Fi
          Протокол Wi-Fi
          a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          TBD  Вт
          Потребление (макс.)
          Уточняется
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50,60 Гц
          • 2160p, 50, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          2193,2  миллиметра
          Масса продукта
          90,6  кг
          Высота устройства
          1248,2  миллиметра
          Глубина устройства
          87,9 (глубина с настенным креплением) / 97,9 (глубина с подставкой)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          86,35  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          49.14  (дюймы)
          Настенное крепление
          800(Г) x 400(В) мм, M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,46 (глубина с настенным креплением) / 3,85 (глубина с подставкой)  (дюймы)
          Ширина рамки
          16,0 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          199,74  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота над уровнем моря
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • MPEG
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • AVI
          • MP4
          • MPEG4
          • VP8
          • VP9
          • WEBM
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • HEAAC
          • MPEG

        • Встроенный плеер

          ЦПУ
          2x A72 + 4x A53
          GPU
          ARM Mali-T864 MP4
          Память
          4 ГБ ОЗУ
          Хранение
          32 Гб eMMc

        • Принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Логотип Philips (x1)
          • Крышка выключателя AC
          • Крышка для USB (1 шт.)
          • Винты
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель RS232
          • Модуль Wi-Fi
          • Зажим для кабеля (3 шт.)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • RoHS
          • CB
          • CCC
          • ЭМП
          • FCC класса A
          • UL

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