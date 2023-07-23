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Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби
Дисплей Philips D-Line створений, щоб залучати аудиторію й радувати клієнтів. Цей універсальний дисплей, який працює на базі Android 11 для легкої інтеграції з програмним забезпеченням, можна використовувати в будь-якому середовищі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби
Дисплей Philips D-Line створений, щоб залучати аудиторію й радувати клієнтів. Цей універсальний дисплей, який працює на базі Android 11 для легкої інтеграції з програмним забезпеченням, можна використовувати в будь-якому середовищі.
Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби
Дисплей Philips D-Line створений, щоб залучати аудиторію й радувати клієнтів. Цей універсальний дисплей, який працює на базі Android 11 для легкої інтеграції з програмним забезпеченням, можна використовувати в будь-якому середовищі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумний і модульний пристрій з іще довшим терміном служби
Дисплей Philips D-Line створений, щоб залучати аудиторію й радувати клієнтів. Цей універсальний дисплей, який працює на базі Android 11 для легкої інтеграції з програмним забезпеченням, можна використовувати в будь-якому середовищі.
Дисплей D-Line
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Зберігайте і відтворюйте вміст за допомогою внутрішньої пам’яті. Завантажте мультимедійний вміст на дисплей і відтворюйте його відразу. Працюючи разом із внутрішнім браузером, пристрій також служить кеш-пам’яттю під час потокової передачі Інтернет-вмісту. У разі виникнення проблем із мережею внутрішня пам’ять продовжуватиме відтворення вмісту шляхом відтворення його кеш-версії, завдяки чому мультимедійний вміст не зникатиме навіть у разі відсутності сигналу мережі.
Переглядайте зображення під будь-яким кутом із ширококутною технологією ADS (Advanced Super Dimension Switch), яка забезпечує швидшу обробку зображення на екрані для плавніших переходів, дивовижної точності зображення та чудового відтворення кольорів із кутом огляду 180 градусів.
Виберіть наш додатковий модуль 4G/LTE для більш передбачуваної пропускної здатності та швидшого завантаження, що забезпечить вам надійне резервне з’єднання в разі необхідності роботи в режимі 24/4 або там, де підключення до локальної мережі неможливе.
Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку несправності медіапрогравача. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.
Розширте свій дисплей на майбутнє за допомогою нашого модульного підходу. Це дає змогу подовжити термін служби пристрою завдяки компонентам, які легко від’єднати й замінити, а також є орієнтиром на сталий розвиток завдяки зменшенню обсягів утилізації електричного й електронного обладнання (WEEE).
Дисплей Philips D-Line на базі Android 11 із вбудованим модулем Wi-Fi – це найкращий, найнадійніший дисплей із можливістю підключення до Інтернету. Його оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки та програмне забезпечення можна встановити безпосередньо на дисплей без потреби використовувати зовнішній медіапрогравач.
Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою нашого інтегрованого браузера HTML5 на базі Chromium. Створюйте онлайн-контент і під’єднуйте один дисплей (або всю мережу) в альбомному або портретному режимі з роздільністю 4k UHD. Просто під’єднайте дисплей до Інтернету через Wi-Fi або за допомогою кабелю RJ45.
Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки D віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.
Під'єднання
Зображення/дисплей
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Внутрішній програвач
Аксесуари
Різне
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