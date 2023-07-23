Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою нашого інтегрованого браузера HTML5 на базі Chromium. Створюйте онлайн-контент і під’єднуйте один дисплей (або всю мережу) в альбомному або портретному режимі з роздільністю 4k UHD. Просто під’єднайте дисплей до Інтернету через Wi-Fi або за допомогою кабелю RJ45.