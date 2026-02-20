Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Просто дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб встановити та зняти бритвену головку (і сітку) з жіночої бритви Philips. Номери кроків відповідають наведеним нижче малюнкам.
Порада. У відео внизу можна знайти додаткові вказівки; однак ваша модель може виглядати інакше, ніж на зображенні.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00, BRL130/00.
Чи можна полоскати вироби для депіляції Philips?
Як зняти і встановити бритвену головку жіночої бритви Philips?
Чи можна використовувати бритву Philips у душі або ванні?
Як почистити жіночу бритву Philips?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Як заряджати жіночу бритву Philips?
Що можна використовувати для заряджання виробів Philips через USB?
Чому в комплекті пристрою немає адаптера?