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Як зняти і встановити бритвену головку жіночої бритви Philips?

Просто дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб встановити та зняти бритвену головку (і сітку) з жіночої бритви Philips. Номери кроків відповідають наведеним нижче малюнкам.

  1. Щоб встановити бритвену головку, легенько притисніть її до ручки до фіксації.
  2. Щоб зняти бритвену головку, натисніть кнопку розблокування і зніміть бритвену головку з ручки.
  3. Щоб зняти сітку, обережно витягніть її з бритвеної головки (для деяких старіших моделей жіночої бритви: бритвена головка має кнопку-повзунок для розблокування захисної сітки).

Порада. У відео внизу можна знайти додаткові вказівки; однак ваша модель може виглядати інакше, ніж на зображенні.

Три кроки встановлення бритвеної головки на бритву, її знімання й піднімання захисної сітки.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00, BRL130/00.

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