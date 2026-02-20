Служба підтримки Philips Як зняти і встановити бритвену головку жіночої бритви Philips?

Просто дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб встановити та зняти бритвену головку (і сітку) з жіночої бритви Philips. Номери кроків відповідають наведеним нижче малюнкам.

Щоб встановити бритвену головку, легенько притисніть її до ручки до фіксації. Щоб зняти бритвену головку, натисніть кнопку розблокування і зніміть бритвену головку з ручки. Щоб зняти сітку, обережно витягніть її з бритвеної головки (для деяких старіших моделей жіночої бритви: бритвена головка має кнопку-повзунок для розблокування захисної сітки).

Порада. У відео внизу можна знайти додаткові вказівки; однак ваша модель може виглядати інакше, ніж на зображенні.