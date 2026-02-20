Служба підтримки Philips Як почистити жіночу бритву Philips?

Жіноча бритва Philips потребує регулярного чищення для належної роботи. Волосся або бруд може застрягти у пристрої та впливати на його продуктивність. Після кожного використання добре чистьте пристрій і змивайте волосся чи бруд. Для захисту сітки встановлюйте ковпачок або гребінець під час зберігання.



Такі засоби для чищення, як щітки, рушники тощо, або хімічні рідини можуть спричинити передчасне візуальне зношування.



Не стукайте сіткою по твердій поверхні, такій як раковина, щоб почистити чи висушити її. Це може пошкодити пристрій.



Дотримуйтесь інструкцій із чищення нижче:

Після кожного використання здувайте волосся, що зібралося на сітці.

Зніміть сітку та ріжучий блок, видаліть волосся, яке зібралося в головці, а потім сполосніть її.

Якщо бритвену головку потрібно почистити ретельніше, зробіть невелику мильну ванну з м’яким милом, знову зберіть і повторно прикріпіть бритвену головку до ручки, увімкніть на кілька секунд, тримаючи головку у воді, й ретельно промийте водою.

Залиште виріб висохнути на повітрі.

Безпечно зберігайте виріб і захищайте сітку від зовнішнього тиску або впливів, встановивши ковпачок або гребінець.

Щоб отримати додаткову інформацію про чищення та обслуговування жіночої бритви, дивіться відео внизу.