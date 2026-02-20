Як почистити жіночу бритву Philips?

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Жіноча бритва Philips потребує регулярного чищення для належної роботи. Волосся або бруд може застрягти у пристрої та впливати на його продуктивність. Після кожного використання добре чистьте пристрій і змивайте волосся чи бруд. Для захисту сітки встановлюйте ковпачок або гребінець під час зберігання.
Такі засоби для чищення, як щітки, рушники тощо, або хімічні рідини можуть спричинити передчасне візуальне зношування.
Не стукайте сіткою по твердій поверхні, такій як раковина, щоб почистити чи висушити її. Це може пошкодити пристрій.
Дотримуйтесь інструкцій із чищення нижче:
Щоб отримати додаткову інформацію про чищення та обслуговування жіночої бритви, дивіться відео внизу.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00, BRL130/00.
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