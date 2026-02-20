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Чи можна використовувати бритву Philips у душі або ванні?

Так, жіноча бритва Philips водонепроникна, і нею можна безпечно користуватися з водою. З міркувань безпеки цю бритву можна використовувати лише без шнура, тому, якщо її під’єднати до мережі, вона не вмикатиметься. Для отримання додаткової інформації про бездротове використання дивіться відео внизу. 

Порада. Хоча ваша модель може відрізнятися від тієї, яку зображено у відео, застосовуються ті ж принципи.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL128/00, BRL130/00.

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