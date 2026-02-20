Служба підтримки Philips Як отримати найкращі результати за допомогою жіночої бритви Philips?

Захисну сітку бритви Philips можна використовувати для підстригання й гоління волосся на тілі нижче лінії шиї. Це, зокрема, пахви, руки, ноги або зона бікіні (із тримером-гребінцем).

Перед використанням:

Перед кожним використанням перевіряйте захисну сітку й замініть її, коли вона зноситься або пошкодиться.

Пристрій має бути чистий.

Завжди використовуйте тример-гребінець під час гоління близько до інтимної зони (зовнішньої та внутрішньої частини зовнішніх статевих губ).

Використовуйте жіночу бритву Philips у ванні чи душі або на чистій і сухій шкірі.

Перед голінням виконайте пілінг шкіри за кілька днів для отримання оптимальних результатів.



Порада. Принципи, продемонстровані в відео нижче, застосовуються до всіх моделей жіночих бритв, зокрема тих, які візуально відрізняються від показаних.

Під час використання Незважаючи на те, що жіночу бритву можна використовувати як для вологого, так і для сухого гоління, сухе гоління часто забезпечує кращі результати. Це тому, що вологе волосся прилипає до шкіри, що ускладнює його видалення.

Тримайте пристрій таким чином, щоб бритвена головка повністю контактувала зі шкірою, й обережно переміщайте її проти напрямку росту волосся. Зауважте, що напрямок росту волосся може відрізнятися навіть на різних ділянках однієї й тієї ж частини тіла.

Забезпечте гладку поверхню для ковзання бритвеної головки, натягнувши шкіру пальцями вільної руки, мінімізуючи складки на шкірі.

Під час гоління пахв ставте руку за потилицю для легшого доступу.

Якщо ви використовуєте жіночу бритву у ванні або душі, регулярно промивайте бритвену головку, щоб видалити волосся, що зібралося. Подальше обслуговування За бажанням після гоління на шкіру можна нанести заспокійливі креми (без вмісту спирту) або лосьйони.

Можливо, потрібен деякий час, щоб шкіра адаптувалася до нової бритви. Дайте шкірі відновитися між сеансами.

Ретельно почистьте бритву й дайте їй висохнути перед зберіганням. Зберігайте разом із гребінцем або ковпачком для захисту сітки від випадкового пошкодження.