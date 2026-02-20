Як отримати найкращі результати за допомогою жіночої бритви Philips?

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Захисну сітку бритви Philips можна використовувати для підстригання й гоління волосся на тілі нижче лінії шиї. Це, зокрема, пахви, руки, ноги або зона бікіні (із тримером-гребінцем).
Перед використанням:
Порада. Принципи, продемонстровані в відео нижче, застосовуються до всіх моделей жіночих бритв, зокрема тих, які візуально відрізняються від показаних.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL130/00.
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