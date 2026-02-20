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Як отримати найкращі результати за допомогою жіночої бритви Philips?

Захисну сітку бритви Philips можна використовувати для підстригання й гоління волосся на тілі нижче лінії шиї. Це, зокрема, пахви, руки, ноги або зона бікіні (із тримером-гребінцем).

Перед використанням:

  • Перед кожним використанням перевіряйте захисну сітку й замініть її, коли вона зноситься або пошкодиться.
  • Пристрій має бути чистий.
  • Завжди використовуйте тример-гребінець під час гоління близько до інтимної зони (зовнішньої та внутрішньої частини зовнішніх статевих губ).
  • Використовуйте жіночу бритву Philips у ванні чи душі або на чистій і сухій шкірі.
  • Перед голінням виконайте пілінг шкіри за кілька днів для отримання оптимальних результатів.


Порада. Принципи, продемонстровані в відео нижче, застосовуються до всіх моделей жіночих бритв, зокрема тих, які візуально відрізняються від показаних. 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL130/00.

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