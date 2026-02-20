Служба підтримки Philips Як голити або підстригати різні частини тіла, щоб отримати найкращі результати?

Жіноча бритва Philips постачається з бритвеною головкою та головкою тримера. Перегляньте відео або прочитайте статтю нижче, щоб дізнатися, як голити або підстригати різні ділянки тіла.

Деякі моделі мають дві швидкості. Виберіть швидкість, яка здається найбільш комфортною на ділянці, яку ви хочете голити. Щоб змінити налаштування швидкості, коли жіночу бритву ввімкнено, знову натисніть кнопку увімк./вимк.

Подивіться на упаковці або в посібнику користувача, які насадки надаються в комплекті з вашою моделлю.

Як голити ноги Щоб голити ноги, встановіть бритвену головку на ручку. Натисніть кнопку увімк./вимк. Розмістіть бритву рівно до шкіри й обережно голіться проти напрямку росту волосся. Для волосся довжиною понад 3 мм встановіть на бритвену головку гребінець. Перш ніж голитися без гребінця, попередньо підстрижіть волосся до довжини 3 мм. Як голити пахви Щоб голити пахви, встановіть бритвену головку на ручку. Натисніть кнопку увімк./вимк. Зігніть підняту руку й помістіть її за спину, щоб натягнути шкіру. Обережно ведіть бритвою вгору і вниз. Для волосся довжиною понад 3 мм встановіть на бритвену головку гребінець. Перш ніж голитися без гребінця, попередньо підстрижіть волосся до довжини 3 мм. Як голити, підстригати й моделювати зону бікіні Використовуйте тример для лінії бікіні, щоб створити стиль і форму в зоні бікіні. За допомогою вільної руки розтягніть шкіру. Розмістіть головку тримера рівно до шкіри, щоб підстригти волосся. Розмістіть головку тримера перпендикулярно до шкіри, щоб створити різні зачіски в зоні бікіні. Щоб підстригти волосся до довжини 3 мм, прикріпіть тример-гребінець для бікіні на головку тримера. Пристрій для видалення волосся на обличчі (лише окремі моделі) Використовуйте пристрій для видалення волосся на обличчі, щоб видалити волосся на обличчі. Щоб увімкнути пристрій для видалення волосся на обличчі, поверніть нижню частину пристрою з положення "O" у положення "I". Круговими рухами ведіть пристроєм для видалення волосся на обличчі по шкірі. Пристрій для видалення волосся на обличчі можна використовувати на верхній губі, лобі, щелепі, щоках і підборідді.