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Як голити або підстригати різні частини тіла, щоб отримати найкращі результати?

Жіноча бритва Philips постачається з бритвеною головкою та головкою тримера. Перегляньте відео або прочитайте статтю нижче, щоб дізнатися, як голити або підстригати різні ділянки тіла.

Деякі моделі мають дві швидкості. Виберіть швидкість, яка здається найбільш комфортною на ділянці, яку ви хочете голити. Щоб змінити налаштування швидкості, коли жіночу бритву ввімкнено, знову натисніть кнопку увімк./вимк.

Подивіться на упаковці або в посібнику користувача, які насадки надаються в комплекті з вашою моделлю.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRL130/00.

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