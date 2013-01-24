Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та латте макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.
Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
Зберігайте власні налаштування приготування кави в легкодоступних користувацьких профілях. Ви зможете завжди отримувати бажане еспрессо, каву, капучіно та всі інші напої одним натисненням кнопки.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.
Завдяки запатентованій камері заварювання VariPresso кавомашина Saeco GranBaristo пропонує незрівнянне різноманіття напоїв на будь-який смак. Секрет полягає у регульованому тиску заварювання: обирайте високий тиск для міцного насиченого еспрессо або нижчий тиск для менш насиченої класичної кави.
Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісне покриття з нержавіючої сталі, на створення якого надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання
На вдосконаленому дисплеї відображається вся інформація, потрібна для легкого керування кавомашиною та отримання найкращих результатів. Поєднання піктограм і тексту допоможе користувачу виконати всі індивідуальні налаштування та проводити всі дії з обслуговування.
Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспрессо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспрессо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Saeco GranBaristo – єдина повністю автоматична еспрессо кавомашина із групою заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Інші функції
Різноманіття
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10