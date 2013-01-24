Капучіно та латте макіато одним дотиком завдяки молочнику

Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та латте макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.