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Saeco GranBaristo

Супер автоматична еспрессо кавомашина

HD8975/01
Saeco
Загальна оцінка / 5
Saeco
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
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    Saeco GranBaristo Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8975/01
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

    GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco GranBaristo Супер автоматична еспрессо кавомашина

    Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

    GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

    GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco GranBaristo Супер автоматична еспрессо кавомашина

    Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

    GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

      Незмінно чудовий результат саме на Ваш смак

      • 18 видів напоїв
      • Вбудований молочник
      • Нержавіюча сталь
      • AquaClean
      Капучіно та латте макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Капучіно та латте макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та латте макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.

      Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

      Налаштування та збереження до 6 користувацьких профілів

      Налаштування та збереження до 6 користувацьких профілів

      Зберігайте власні налаштування приготування кави в легкодоступних користувацьких профілях. Ви зможете завжди отримувати бажане еспрессо, каву, капучіно та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.

      Регульований тиск заварювання кави та еспрессо

      Регульований тиск заварювання кави та еспрессо

      Завдяки запатентованій камері заварювання VariPresso кавомашина Saeco GranBaristo пропонує незрівнянне різноманіття напоїв на будь-який смак. Секрет полягає у регульованому тиску заварювання: обирайте високий тиск для міцного насиченого еспрессо або нижчий тиск для менш насиченої класичної кави.

      Традиційне покриття з нержавіючої сталі, вивірене до дрібниць

      Традиційне покриття з нержавіючої сталі, вивірене до дрібниць

      Кожну найдрібнішу деталь цієї кавомашини розроблено з найвищою якістю. Високоякісне покриття з нержавіючої сталі, на створення якого надихнув італійський дизайн та майстерність, витримає випробування часом як у класичній, так і в сучасній кухні. Чиста елегантність конструкції – Ваша машина буде такою ж виточеною, як і кава, яку вона готує.

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

      AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання

      Краще керування кавомашиною завдяки вдосконаленому дисплею

      Краще керування кавомашиною завдяки вдосконаленому дисплею

      На вдосконаленому дисплеї відображається вся інформація, потрібна для легкого керування кавомашиною та отримання найкращих результатів. Поєднання піктограм і тексту допоможе користувачу виконати всі індивідуальні налаштування та проводити всі дії з обслуговування.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 18 видів напоїв

      Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспрессо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспрессо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

      Група заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення

      Saeco GranBaristo – єдина повністю автоматична еспрессо кавомашина із групою заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Інтерфейс користувача
        Вдосконалений дисплей

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,5  л
        Ємність контейнера для відходів
        20  порції
        Ємність резервуара для води
        1,7  л
        Місткість ємності для кавових зерен
        270  г
        Колір та покриття
        Нержавіюча сталь
        Довжина шнура
        >100  см
        Країна виготовлення
        Італія
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        165  мм
        Розміри виробу
        205 x 360 x 460  мм
        Напруга
        230  В
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Доступ згори
        Вага виробу
        13  кг

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        6
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3
        Профілі користувачів
        6

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Gusto Perfetto
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так

      • Різноманіття

        Напої
        • Кафе крема
        • Капучіно
        • Еспрессо
        • Подвійне еспрессо
        • Еспрессо лунго
        • Еспрессо макіато
        • Флет вайт
        • Гаряча вода
        • Латте макіато
        • Спінювання молока
        • Рістретто
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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