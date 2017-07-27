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Більше не доступний
18 видів напоїв
Вбудований молочник
Нержавіюча сталь
AquaClean
Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.
Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Tine82
27/07/2017
Slovenija
Dober aparat
Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.