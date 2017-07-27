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  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
  • Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

Більше не доступний

Saeco GranBaristoАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8975/01

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв
GranBaristo визначає стандарт у різноманітності, зручності та насолоді завдяки низці вдосконалених технологій. А запатентована камера VariPresso може регулювати тиск під час заварювання для отримання різних якісних напоїв.
Переглянути всі переваги

Незмінно чудовий результат саме на ваш смак

Насолоджуйтеся надзвичайним різноманіттям із 18 смачних напоїв

  • 18 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Нержавіюча сталь

  • AquaClean

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 18 видів напоїв

Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.

Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності й 5 налаштувань помелу

Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності й 5 налаштувань помелу

Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

27/07/2017

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Super avtomat lahek za uporabo razmeroma poceni vzdrževanje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranBaristo HD8975/01 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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      Примітки

      1. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.