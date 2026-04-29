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Saeco GranBaristo Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Saeco GranBaristoАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8975/01

Saeco GranBaristo Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF файл, 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01

  • PDF файл, 5.3 MB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари