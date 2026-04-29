Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Saeco GranBaristo Автоматична еспресо кавомашина Philips
Більше не доступний
Підтримка
HD8975/01
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу
Засіб для видалення накипу з кавомашини