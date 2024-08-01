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NA332/00
Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак
Вийдіть за рамки смаження за допомогою гарячого повітря завдяки 16 функціям від швидкого випікання до тривалого томління. Отримати смачні повноцінні домашні страви можна швидко й легко, а стильне віконце дозволить побачити, коли страва набуде ідеального рівня хрусткості та ніжності.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мультипіч об’ємом 6,2 л
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Насолоджуйтесь смачною їжею, яка містить до 90% менше жиру*. Запатентована технологія RapidAir Plus з унікальною конструкцією у формі зірки має більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву**, завдяки чому вона готується рівномірно всередині та зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву.
Забудьте про вгадування потрібного моменту. Спостерігайте за процесом приготування, щоб побачити момент ідеальної готовності страви. Готуйте стильно.
До 40% зайвого жиру стікає в кошик, залишаючи вам здоровіші страви без втрати смаку***. Кошик розділяє страву та жир, який збирається в ємності під час приготування.
Понад 10 000 смачних рецептів, створених спеціально для цієї мультипечі, із простими покроковими інструкціями.****
До ваших послуг 16 функцій приготування: від запікання та смаження на грилі до розморожування та розігрівання. Мінімальне налаштування температури становить 40 ℃, а найдовша програма триває 24 години (висушування та бродіння).
Місткості мультипечі достатньо для всієї сім’ї: до 1000 грам овочів; 8 курячих гомілок; 5 шматочків лосося або 7 мафінів.
Простий і зручний сенсорний екран підтримує 12 попередніх налаштувань на вибір: заморожена картопля фрі, свіжа картопля фрі, курячі гомілки, м’ясо, риба, сніданок, овочі, мафіни, веганські страви, сухофрукти, збереження тепла та кнопка «Улюблене» для збереження вашого власного попереднього налаштування.
Готуйте на 50% швидше та заощаджуйте до 70% електроенергії, використовуючи мультипіч Philips замість духовки.*****
Мультипечі Philips мають антипригарне покриття та знімні частини, які можна мити в посудомийній машині, тому ви менше часу присвячуватиме миттю та більше — улюбленим стравам
83% наших споживачів вважають, що курячі гомілки, приготовані у мультипечі Philips серії 3000, смачніші, ніж приготовані в духовці.******
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