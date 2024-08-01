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      Серія 3000 Мультипіч об’ємом 6,2 л

      NA332/00

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      Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак

      Вийдіть за рамки смаження за допомогою гарячого повітря завдяки 16 функціям від швидкого випікання до тривалого томління. Отримати смачні повноцінні домашні страви можна швидко й легко, а стильне віконце дозволить побачити, коли страва набуде ідеального рівня хрусткості та ніжності.

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      Серія 3000 Мультипіч об’ємом 6,2 л

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      Серія 3000

      Мультипіч об’ємом 6,2 л

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      Побачте шкварчання, відчуйте розмаїття на смак

      Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви щоразу

      • Віконце для спостереження
      • Технологія RapidAir
      • 16 функцій приготування в 1 пристрої
      • Час і енергоефективність
      Швидке рівномірне приготування завдяки технології RapidAir Plus

      Швидке рівномірне приготування завдяки технології RapidAir Plus

      Насолоджуйтесь смачною їжею, яка містить до 90% менше жиру*. Запатентована технологія RapidAir Plus з унікальною конструкцією у формі зірки має більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву**, завдяки чому вона готується рівномірно всередині та зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву.

      Стильне віконце для контролю процесу приготування

      Стильне віконце для контролю процесу приготування

      Забудьте про вгадування потрібного моменту. Спостерігайте за процесом приготування, щоб побачити момент ідеальної готовності страви. Готуйте стильно.

      Приберіть жир зі страви за допомогою унікального кошика

      Приберіть жир зі страви за допомогою унікального кошика

      До 40% зайвого жиру стікає в кошик, залишаючи вам здоровіші страви без втрати смаку***. Кошик розділяє страву та жир, який збирається в ємності під час приготування.

      Нескінченне натхнення з додатком HomeID

      Нескінченне натхнення з додатком HomeID

      Понад 10 000 смачних рецептів, створених спеціально для цієї мультипечі, із простими покроковими інструкціями.****

      Вийдіть за рамки смаження гарячим повітрям із 16 способами приготування

      Вийдіть за рамки смаження гарячим повітрям із 16 способами приготування

      До ваших послуг 16 функцій приготування: від запікання та смаження на грилі до розморожування та розігрівання. Мінімальне налаштування температури становить 40 ℃, а найдовша програма триває 24 години (висушування та бродіння).

      Місткості 6,2 л вистачить, щоб нагодувати всю сім’ю

      Місткості 6,2 л вистачить, щоб нагодувати всю сім’ю

      Місткості мультипечі достатньо для всієї сім’ї: до 1000 грам овочів; 8 курячих гомілок; 5 шматочків лосося або 7 мафінів.

      Сенсорний екран для зручного керування

      Сенсорний екран для зручного керування

      Простий і зручний сенсорний екран підтримує 12 попередніх налаштувань на вибір: заморожена картопля фрі, свіжа картопля фрі, курячі гомілки, м’ясо, риба, сніданок, овочі, мафіни, веганські страви, сухофрукти, збереження тепла та кнопка «Улюблене» для збереження вашого власного попереднього налаштування.

      Заощаджуйте час та енергію

      Заощаджуйте час та енергію

      Готуйте на 50% швидше та заощаджуйте до 70% електроенергії, використовуючи мультипіч Philips замість духовки.*****

      Простота очищення

      Простота очищення

      Мультипечі Philips мають антипригарне покриття та знімні частини, які можна мити в посудомийній машині, тому ви менше часу присвячуватиме миттю та більше — улюбленим стравам

      Не йдіть на компроміс зі смаком

      Не йдіть на компроміс зі смаком

      83% наших споживачів вважають, що курячі гомілки, приготовані у мультипечі Philips серії 3000, смачніші, ніж приготовані в духовці.******

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Сумісність виробу

        Підтримувана сумісність
        HD9920, HD9945, HD9946, HD9921

      • Технічні характеристики

        Ємність
        6,2 л
        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        1700  W
        Довжина шнура
        1  m
        Частота
        50  Hz
        Інтерфейс
        Цифровий
        Світлодіодний екран
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        388°x 386°x 366  mm
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        436°x 324°x 303  mm
        Вага виробу
        5,6  kg
        Вага (з упаковкою)
        7,2  kg

      • Загальні технічні характеристики

        Характеристики виробу
        • Збереження тепла
        • Видалення жиру
        • HomeID
        • Можна мити в посудомийній машині
        Технологія
        RapidAir Plus
        Діапазон температури
        40–200°C
        Часовий діапазон
        0–24 год
        Попередні налаштування
        12 режимів
        Функції приготування їжі
        Смаження, запікання, гриль, випікання, приготування в одній каструлі, смаження з перемішуванням, пасерування, приготування із заморожених продуктів, розігрівання, розморожування, висушування, тости, збереження тепла, тушкування, ферментація, конфітюр

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 years

      • Екологічність

        Упаковка
        Ековідповідальна упаковка
        Вручну
        Повністю переробний посібник користувача

      Badge-D2C

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      • * Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці
      • ** Порівняно з мультипечами Philips і технологією RapidAir
      • *** Куряча ніжка: до 40% менше жиру порівняно з сирою
      • **** Кількість рецептів різниться залежно від країни
      • *** Середні відсоткові значення на основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипечей Philips; приготування однієї курячої грудки (у режимі AF 160 °C без попереднього нагрівання) або філе лосося (у режимі AF 200 °C, без попереднього нагрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Точні відсоткові значення різняться залежно від виробу.
      • ****** Тестування MetrixLab серед 30 наявних користувачів мультипечей Philips серії 3000, липень 2024 р.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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