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Більше не доступний
У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природні смоктальні рухи дитини, стимулюючи відтік більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*
Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб
Спростіть собі життя, зціджуючи молоко відразу в одну з різноманітних дитячих пляшечок чи контейнерів Philips Avent для зберігання грудного молока в холодильнику чи морозильній камері
4.6
з 5
24
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/12 Laktator ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/12 Laktator ręczny
joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny
miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF310/20 Laktator ręczny
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.