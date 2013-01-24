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Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги
Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природні смоктальні рухи дитини, стимулюючи відтік більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*
Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб
Спростіть собі життя, зціджуючи молоко відразу в одну з різноманітних дитячих пляшечок чи контейнерів Philips Avent для зберігання грудного молока в холодильнику чи морозильній камері
Ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для тих, хто хоче зціджувати молоко час від часу та цінує компактність. Легко керувати однією рукою.
Етапи розвитку
Матеріал
Країна виготовлення для Китаю
Країна виготовлення, загалом
SCF254/61
SCF254/24