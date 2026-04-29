Пристрій Philips OneBlade не працює

Якщо OneBlade не працює, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.
Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему.
З міркувань безпеки Philips OneBlade працює лише бездротово. Перевірте, чи під’єднано OneBlade до електричної розетки. Якщо так, то спробуйте від’єднати пристрій і ввімкнути його знову. Зараз він повинен працювати.
Можливо, що пристрій OneBlade не заряджається належним чином. Щоб зарядити свій OneBlade, просто дотримуйтесь наших інструкцій нижче.
Вимкніть пристрій OneBlade.
Вставте зарядний кабель у роз’єм внизу OneBlade, а зарядний пристрій – у будь-яку розетку змінного струму напругою 120 В. Щоб зарядити OneBlade, використовуйте оригінальний адаптер Philips.
Перевірте, чи лезо не забите волоссям або не зносилося. Якщо лезо забите, промийте його або замочіть у теплій воді, щоб видалити все волосся та бруд. Не торкайтеся лезом твердої поверхні, наприклад раковини, так як це може пошкодити його. Якщо лезо виглядає пошкодженим, негайно його замініть. Щоб придбати нові леза для Philips OneBlade, відвідайте наш інтернет-магазин.
Деякі моделі OneBlade мають "блокування для транспортування". Якщо його увімкнути, пристрій не вмикатиметься. Щоб вимкнути блокування для транспортування, натисніть та утримуйте кнопку "увімк./вимк." протягом 3 секунд. Якщо модель OneBlade має цифровий дисплей, на дисплеї з’явиться символ замка, коли буде увімкнено функцію блокування для транспортування.
Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, OneBlade має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну OneBlade.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:QP1924/20 , QP2724/31 , QP1424/65 . Показати більше ›