Пристрій Philips OneBlade не працює

Перевірте, чи лезо не забите волоссям або не зносилося. Якщо лезо забите, промийте його або замочіть у теплій воді, щоб видалити все волосся та бруд. Не торкайтеся лезом твердої поверхні, наприклад раковини, так як це може пошкодити його.

Якщо лезо виглядає пошкодженим, негайно його замініть. Щоб придбати нові леза для Philips OneBlade, відвідайте наш інтернет-магазин.