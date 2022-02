MR Release 11.0 Systems

This IHE Integration Statement applies to the following products:

Ingenia Ambition (S/X)1.5T

Ingenia Elition (S/X)3.0T

Ingenia Evolution 1.5T

Ingenia Evolution 3.0T

Ingenia (S) 1.5T

Ingenia 3.0T

Ingenia 1.5T CX

Ingenia 3.0T CX

Achieva 1.5T

Achieva 3T (TX and X)

Achieva dStream 1.5T

Achieva dStream 3.0T (TX)

MR Release 5.9.0 Systems

Intera 1.5T

Achieva 1.5T and 3.0T

Achieva dStream 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T and 3.0T CX

Ingenia 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T S

Ingenia 1.5T and 3.0T Evolution

Multiva 1.5T

Prodiva 1.5T CX

Prodiva 1.5T CS

MR 5300

Ingenia Ambition S

Ingenia Ambition X

Ingenia Elition S

Ingenia Elition X

MR 7700

Marlin 1.5T

MR Release 5.8.0 Systems

Intera 1.5T

Achieva 1.5T and 3.0T

Achieva dStream 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T and 3.0T CX

Ingenia 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T S

Ingenia 1.5T and 3.0T Evolution

Multiva 1.5T

Prodiva 1.5T CX

Prodiva 1.5T CS

MR 5300

Ingenia Ambition S

Ingenia Ambition X

Ingenia Elition S

Ingenia Elition X

Marlin 1.5T

MR Release 10 systems

Ingenia Ambition (S/X) 1.5T

Ingenia Elition (S/X) 3.0T

Ingenia Evolution 1.5T

Ingenia Evolution 3.0T

Ingenia (S) 1.5T

Ingenia 3.0T

Ingenia 1.5T CX

Ingenia 3.0T CX

Achieva 1.5T

Achieva 3T (TX and X)

Achieva dStream 1.5T

Achieva dStream 3.0T (TX)

MR Release 6 systems

MR Release 6 (August 2016)

Ingenia 1.5 and 3.0T

Ingenia CX 1.5/3.0T (Achieva dStream)

MR Release 5.6.0 Systems

MR Release 5.6.0 (July 2018)

Intera 1.5T

Achieva 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T S

Ingenia CX/Achieva dStream 1.5T and 3.0T

Multiva 1.5T

Prodiva 1.5T CX

Prodiva 1.5T CS

Ingenia Ambition S

Ingenia Ambition X

Ingenia Elition S

Ingenia Elition X

MR Release 5 Systems

MR Release 5 (August 2016)

Ingenia 1.5 and 3.0T

Ingenia CX 1.5/3.0T(Achieva dStream)

Achieva 1.5 and 3.0T

Multiva 1.5T

Ingenia CX 1.5T and 3.0T

Ingenia 1.5T and 3.0T

Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX

Achieva dStream 1.5T and 3.0T

Multiva 1.5T

Multiva 1.5T

MR Release 5.1 Systems

This IHE Integration Statement applies to the following products: