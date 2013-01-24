Мелкие частицы в воздухе — это серьезная угроза вашему здоровью, поскольку при вдохе они могут попасть в легкие.



Уникальная технология фильтрации SelectFilter Plus на основе HEPA удаляет опасные мелкие частицы, бактерии и вирусы размером до 0,015 мкм, очищая воздух в салоне вашего автомобиля. Это позволит избавиться от вирусов, распространяемых воздушно-капельным путем, гепатита В и ящура*.

*Эффективность однократной фильтрации системы SelectFilter Plus протестирована сторонней лабораторией; размеры вирусов гриппа опубликованы в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2008 году (Оценка микробиологических рисков). Размеры вирусов ящура и гепатита B превышают 0,02 мкм. Эффективность удаления частиц тестировалась в соответствии со стандартом GB/T6165:2008. Фактическая эффективность может зависеть от условий эксплуатации; фильтр не гарантирует устранение 100 % частиц.