Очистители воздуха для автомобилей Philips GoPure оснащены мощной, эффективной и быстрой системой фильтрации воздуха. Технология 3-ступенчатой фильтрации представляет собой комбинацию фильтра предварительной очистки, фильтров HESA и HEPA, которые обеспечивают надежную защиту от вредных частиц, в том числе от загрязняющих веществ, токсичных газов, аллергенов и пыльцы, а также бактерий и вирусов, распространяемых воздушно-капельным путем. Независимые исследования на сертификацию Airmid Healthgroup показали, что технология SelectFilter Plus устраняет до 90 % аллергенов, содержащихся в воздухе*.
Наши очистители воздуха для автомобилей, оснащенные фильтрами SelectFilter Plus, сертифицированы компанией Airmid Healthgroup.
*Протестировано и сертифицировано известной организацией Airmid Healthgroup, занимающейся биомедицинскими исследованиями.