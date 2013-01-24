Технология MoistureProtect контролирует и адаптирует температуру, чтобы придавать вашим волосам блеск и сохранять их естественную влагу. Защищает волосы от перегревания, обеспечивая оптимальную температуру. Наслаждайтесь красотой волос, защищенных как изнутри, так и снаружи.
Сохраните влагу волос, чтобы они оставались блестящими и ухоженными.
Фен MoistureProtect оснащен инфракрасным сенсором, который непрерывно поддерживает оптимальную для сушки волос температуру, что позволяет сохранить их естественную влагу.
Инфракрасный сенсор определяет состояние и регулирует температуру стайлинга волос таким образом, чтобы сохранить их естественную влагу.
Насадка-концентратор
Концентрирует поток воздуха на волосы. В результате, время сушки сокращается. Такая насадка незаменима при моделировании волос на круглую щетку.
Насадка-диффузор
Для сушки и укладки кучерявых волос.