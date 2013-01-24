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Фен MoistureProtect

Фен MoistureProtect

Series 7000

Фен

MoistureProtect
Series 3000

Стайлер

MoistureProtect
Series 1000

Автостайлер

MoistureProtect
Series 7000

Фен

MoistureProtect
Series 3000

Стайлер

MoistureProtect
Series 1000

Автостайлер

MoistureProtect

Подчеркните красоту своих волос и сохраните их естественную влагу благодаря технологии MoistureProtect

 

Технология MoistureProtect контролирует и адаптирует температуру, чтобы придавать вашим волосам блеск и сохранять их естественную влагу. Защищает волосы от перегревания, обеспечивая оптимальную температуру. Наслаждайтесь красотой волос, защищенных как изнутри, так и снаружи. 

DryCare Prestige
Фен MoistureProtect

HP8280/00

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DryCare Prestige
Фен MoistureProtect

HP8280/00

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Сохраните влагу волос, чтобы они оставались блестящими и ухоженными. Фен MoistureProtect оснащен инфракрасным сенсором, который непрерывно поддерживает оптимальную для сушки волос температуру, что позволяет сохранить их естественную влагу.

Сохраните влагу волос, чтобы они оставались блестящими и ухоженными. 

Фен MoistureProtect оснащен инфракрасным сенсором, который непрерывно поддерживает оптимальную для сушки волос температуру, что позволяет сохранить их естественную влагу. 

Технология MoistureProtect в нашем фене

 

Инфракрасный сенсор определяет состояние и регулирует температуру стайлинга волос таким образом, чтобы сохранить их естественную влагу.

В чем заключается польза для волос?


Фен защищает волосы от сухости и ломкости из-за чрезмерного нагревания, предотвращая потерю естественной влаги. 

Почему ему стоит доверять?


Ваши волосы станут более послушными и блестящими, и вы поразите всех их красотой и здоровьем.

Посмотрите, как работает новый фен MoistureProtect

Отзывы о фене MoistureProtect

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Награды

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Что входит в комплект с феном MoistureProtect?

Насадка-концентратор

Концентрирует поток воздуха на волосы. В результате, время сушки сокращается. Такая насадка незаменима при моделировании волос на круглую щетку.

Насадка-диффузор

Для сушки и укладки кучерявых волос.

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Стайлер
MoistureProtect

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Автостайлер
MoistureProtect

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