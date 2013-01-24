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Смотрите фильмы и передачи на совершенном новом уровне. Благодаря невероятному качеству изображения и подсветке Ambilight телевизор Philips OLED — это не просто телевизор, а незабываемые впечатления от полного погружения в происходящее на экране.
Если вам нужен телевизор, в котором все только самое необходимое без лишних деталей, то это то, что вам нужно! Наслаждайтесь четким изображением в разрешении 4K, хорошим звуком и волшебной подсветкой Ambilight.
У вас большая комната? Телевизор MiniLED создан именно для вас. Четкое изображение на нашем самом большом экране — это только начало полного погружения. Подсветка Ambilight позволяет еще глубже погрузиться в происходящее на экране.
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