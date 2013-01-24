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    Наши лучшие линейки телевизоров

    Наши лучшие линейки телевизоров

    • Телевизор Philips OLED 4K UHD на базе Android TV

      OLED-TV

      Всегда реалистичное изображение

       

      Смотрите фильмы и передачи на совершенном новом уровне. Благодаря невероятному качеству изображения и подсветке Ambilight телевизор Philips OLED — это не просто телевизор, а незабываемые впечатления от полного погружения в происходящее на экране.
      Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV с подсветкой Ambilight
      Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV со звуком Bowers & Wilkins
      cinema
      Always a picture so real. P5 AI Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3- or 4-sided Ambilight
      Откройте для себя OLED
    • LED-телевизор Philips Performance 4K UHD на базе Android TV

      the one

      Непревзойденное качество.

       

      Если вам нужен телевизор, в котором все только самое необходимое без лишних деталей, то это то, что вам нужно! Наслаждайтесь четким изображением в разрешении 4K, хорошим звуком и волшебной подсветкой Ambilight.
      LED-телевизор Philips Performance 4K UHD на базе Android TV с подсветкой Ambilight
      Телевизор Philips OLED 4K UHD на базе Android TV с Dolby Vision-Atmos
      cinema
      Always a sharp picture. P5 Picture Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3-sided Ambilight
      Откройте для себя the one
    • Телевизор Philips MiniLED 4K UHD на базе Android TV

      Телевизор MiniLED

      Превосходный большой экран

       

      У вас большая комната? Телевизор MiniLED создан именно для вас. Четкое изображение на нашем самом большом экране — это только начало полного погружения. Подсветка Ambilight позволяет еще глубже погрузиться в происходящее на экране.
      Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV с подсветкой Ambilight
      Телевизор Philips OLED+ 4K UHD на базе Android TV со звуком Bowers & Wilkins
      Больше о MiniLED

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