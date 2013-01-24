  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Наші найпопулярніші лінійки телевізорів

    Наші найпопулярніші лінійки телевізорів

    • Телевізор Philips OLED 4K UHD Android TV

      OLED-телевізор

      Завжди реалістичне зображення

       

      Ви хочете переглядати фільми та шоу на цілком іншому рівні. Завдяки неймовірному зображенню та функції Ambilight OLED-телевізор Philips є не просто телевізором для перегляду. Це враження, в яке можна зануритися.
      Телевізор Philips OLED 4K UHD Android TV з Ambilight
      Телевізор Philips OLED 4K UHD Android TV з Dolby Vision Atmos
      cinema
      Always a picture so real. P5 AI Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3- or 4-sided Ambilight
      Відкрийте для себе OLED
    • Телевізор Philips 4K UHD LED Android TV серії Performance

      the one

      Чудова ціна. Чудова якість.

       

      Якщо вам потрібен телевізор, який робить усе необхідне й нічого зайвого, просто виберіть цей! Насолоджуйтеся чітким 4K зображенням, гарним звуком і дивовижним підсвічуванням Ambilight.
      Телевізор Philips 4K UHD LED Android TV серії Performance з Ambilight
      Телевізор Philips 4K UHD LED Android TV серії Performance з Dolby Vision Atmos
      cinema
      Always a sharp picture. P5 Picture Engine
      cinema
      Heighten the excitement. Dolby Atmos
      cinema
      Immersive 3-sided Ambilight
      Відкрийте для себе the one
    • Телевізор Philips MiniLED 4K UHD Android TV

      Телевізор MiniLED

      Досконалість на великому екрані

       

      У вас велика кімната? Вам підійде телевізор MiniLED. Надчітке зображення на нашому найбільшому екрані – це лише початок. Функція Ambilight ще більше занурить вас у драматизм.
      Телевізор Philips MiniLED 4K UHD Android TV з Ambilight
      Телевізор Philips MiniLED 4K UHD Android TV зі звуком Bowers&Wilkins
      Переглянути MiniLED

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
      на обраний асортимент продуктів Philips

      Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

      Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

      Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

      Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій. Я даю згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Я можу легко скасувати підписку в будь-який момент! 
      Що це означає?

      Зарєструйтесь в MyPhilips

      Ексклюзивні пропозиції

      Розширену гарантію на обрані продукти

      Корисні поради

      Зареєструватися

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.