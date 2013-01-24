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Ви хочете переглядати фільми та шоу на цілком іншому рівні. Завдяки неймовірному зображенню та функції Ambilight OLED-телевізор Philips є не просто телевізором для перегляду. Це враження, в яке можна зануритися.
Якщо вам потрібен телевізор, який робить усе необхідне й нічого зайвого, просто виберіть цей! Насолоджуйтеся чітким 4K зображенням, гарним звуком і дивовижним підсвічуванням Ambilight.
У вас велика кімната? Вам підійде телевізор MiniLED. Надчітке зображення на нашому найбільшому екрані – це лише початок. Функція Ambilight ще більше занурить вас у драматизм.
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