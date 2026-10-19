При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны

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Если вы используете Philips Sonicare AirFloss впервые, небольшой дискомфорт или кровотечение — это нормально. Ниже вы узнаете, почему это происходит.
Информация на данной странице относится к моделям: HX8492/46, HX8443/71, HX8491/01. Показать больше ›
Как узнать, какую модель Sonicare AirFloss я использую?
Можно ли заменить аккумулятор Sonicare AirFloss?
Где можно приобрести Sonicare AirFloss и аксессуары?
Можно ли использовать с AirFloss жидкости для полоскания других производителей?
Индикаторы заряда аккумулятора на Sonicare AirFloss
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как очищать ирригатор Philips Sonicare AirFloss?
Использование станции заполнения и зарядки AirFloss
Как использовать Philips Sonicare AirFloss?