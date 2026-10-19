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При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны

Если вы используете Philips Sonicare AirFloss впервые, небольшой дискомфорт или кровотечение — это нормально. Ниже вы узнаете, почему это происходит.

Информация на данной странице относится к моделям: HX8492/46, HX8443/71, HX8491/01. Показать больше  ›

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