Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?

При приготовлении в аэрогриле Philips можно использовать любой вид масла. Вы также можете использовать жир животного происхождения.



Обратите внимание!

Добавляйте масло к ингредиентам, а не напрямую в противень аэрогриля.

Предварительно прожаренные продукты, такие как картофель фри, куриное филе и спринг-роллы, не требуют добавления масла.

Не используйте масло холодного отжима, так как при высокой температуре оно может загореться.

Очистите картофель и нарежьте его любым способом. Замочите картофель в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки. Возьмите емкость и добавьте в нее половину столовой ложки масла. Добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом. Выложите картофель в корзину аэрогриля.

При необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем. Слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать на противень аэрогриля в процессе приготовления блюда.

Смешайте масло с сухарями перед панировкой продуктов или спрысните/смажьте маслом уже готовый панировочный слой.. Мясо и птицу можно не только смазывать маслом, но и мариновать.Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.