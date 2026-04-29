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Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?

Аэрогрилю Philips не требуется масло для приготовления и обжаривания ингредиентов, однако если смазать маслом свежие продукты до их приготовления, например ломтики картофеля или курицу, это поможет создать корочку с более приятной текстурой и сделать блюдо вкуснее.
Примечание. Не наливайте масло в противень аэрогриля.

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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