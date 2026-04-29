Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?

При приготовлении в аэрогриле Philips можно использовать любой вид масла. Вы также можете использовать жир животного происхождения.
Обратите внимание!
Добавление масла к блюдам из свежего картофеля (например, картофель фри):
- Добавляйте масло к ингредиентам, а не напрямую в противень аэрогриля.
- Предварительно прожаренные продукты, такие как картофель фри, куриное филе и спринг-роллы, не требуют добавления масла.
- Не используйте масло холодного отжима, так как при высокой температуре оно может загореться.
Добавление масла к более крупным ингредиентам (например, куриные ножки или мясо):
- Очистите картофель и нарежьте его любым способом.
- Замочите картофель в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
- Возьмите емкость и добавьте в нее половину столовой ложки масла. Добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом.
- Выложите картофель в корзину аэрогриля.
Добавление масла к блюдам с панировочными сухарями:
- При необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем.
- Слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать на противень аэрогриля в процессе приготовления блюда.
Смешайте масло с сухарями перед панировкой продуктов или спрысните/смажьте маслом уже готовый панировочный слой.Совет
. Мясо и птицу можно не только смазывать маслом, но и мариновать.
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