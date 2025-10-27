Если вы используете бритву Philips серии 9000 или 7000 с полностью съемной бритвенной головкой, следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.

Включите бритву и промойте ее теплой проточной водой. Выключите бритву и снимите верхнюю часть бритвенной головки. Промывайте верхнюю часть бритвенной головки теплой проточной водой не менее 30 секунд. Когда бритвенная головка высохнет, прикрепите ее к бритве. Тщательно стряхните с бритвы оставшуюся воду и дайте ей высохнуть. Никогда не протирайте бритвенную головку полотенцем или тканью: это может повредить ее.

Инструкции по тщательной очистке приведены в инструкции по эксплуатации.



Процедуру очистки см. в видео ниже. В этом видео представлен процесс для следующих моделей: S7000 и S9000 (кроме моделей, выпущенных в 2020 году и позднее, для них см. раздел выше).