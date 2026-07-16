Служба поддержки Philips Можно давать стеклянную бутылочку в руки ребенку?

Нет, стеклянную бутылочку могут держать только взрослые.

Хотя стекло и крепкое, оно все равно может разбиться в силу своих естественных свойств.

Кроме того, стекло может оказаться слишком тяжелым для ребенка.

Примечание: именно поэтому обучающие ручки не подходят для стеклянной бутылочки.