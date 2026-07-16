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Можно давать стеклянную бутылочку в руки ребенку?

Нет, стеклянную бутылочку могут держать только взрослые.

Хотя стекло и крепкое, оно все равно может разбиться в силу своих естественных свойств.
Кроме того, стекло может оказаться слишком тяжелым для ребенка.

Примечание: именно поэтому обучающие ручки не подходят для стеклянной бутылочки.

Информация на данной странице относится к моделям: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Показать больше  ›

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