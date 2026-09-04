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Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?

Преимущества силикона по сравнению с латексом.

  • Высокая степень прозрачности: естественный цвет и гигиеничность.
  • Подходит при аллергии на латекс.
  • Силиконовая резина долговечнее латекса.
  • Прочность: малышу будет сложнее прокусить материал.
  • Не имеет вкуса и запаха: легко совмещать с кормлением грудью. Латекс имеет вкус и запах резины, что может стать причиной отказа малыша от груди.
  • Подходит для стерилизации в кипящей воде, а также паром или холодной водой.
  • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/17 , SCF091/40 . Показать больше  ›

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