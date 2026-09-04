Служба поддержки Philips Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?

Преимущества силикона по сравнению с латексом.

Высокая степень прозрачности: естественный цвет и гигиеничность.

Подходит при аллергии на латекс.

Силиконовая резина долговечнее латекса.

Прочность: малышу будет сложнее прокусить материал.

Не имеет вкуса и запаха: легко совмещать с кормлением грудью. Латекс имеет вкус и запах резины, что может стать причиной отказа малыша от груди.

Подходит для стерилизации в кипящей воде, а также паром или холодной водой.

Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.