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Как загрузить приложение HomeID?

Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке: 
1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID. 
2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store. 
3. Перезагрузите телефон.
4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш)
5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново.
Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.

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Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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