Служба поддержки Philips Как загрузить приложение HomeID?

Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке:

1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID.

2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store.

3. Перезагрузите телефон.

4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш)

5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново.

Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.

Требования для смартфонов и планшетов. Apple iOS

Приложение NutriU совместимо с устройствами Apple iPhone. Для работы необходима iOS 14.0 или более новая.



Android

Если вы пользуетесь мобильным устройством Android, вам потребуется версия ОС не ниже Android 9.0.



Это приложение также поддерживает работу на планшетах, однако предназначено для смартфонов, поэтому на планшете элементы интерфейса могут отображаться некорректно.