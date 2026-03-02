Ключевые слова для поиска

    Использование стайлера Philips в проводном режиме

    Опубліковано на 02 March 2026
    Если вы не знаете, можно ли использовать ваш стайлер Philips в проводном режиме, прочитайте нашу статью ниже.
     

    Водонепроницаемые и моющиеся устройства

    Водонепроницаемые триммеры и машинки для стрижки волос можно использовать в душе и очищать водой. Но эти устройства работают только в беспроводном режиме. Это ограничение предназначено для защиты от несчастных случаев.
    Чтобы узнать, можно ли использовать вашу модель стайлера в душе, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
     
    Водонепроницаемые стайлеры Philips

    Немоющиеся устройства

    Некоторые стайлеры Philips не предназначены для взаимодействия с водой. Это означает, что их нельзя использовать в душе или очищать водой. Эти устройства можно использовать при подключении к электросети.
    Чтобы узнать, является ли ваша модель стайлера немоющейся, найдите соответствующий символ на корпусе устройства.
     
    Немоющиеся стайлеры Philips

    Моющиеся устройства

    Некоторые стайлеры Philips нельзя использовать в душе, но можно очищать водой. Их можно использовать при подключении к электросети. Перед очисткой этих устройств водой отключайте их от электросети
    На корпусе этих моющихся устройств нанесен специальный символ.
    Если вы все еще не уверены в возможностях вашего стайлера, обратитесь к инструкции по эксплуатации или свяжитесь с нами.

     
    Моющиеся стайлеры Philips

