Ключевые слова для поиска

0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?

    Опубліковано на 03 March 2026
    В разных странах для электрических устройств могут использоваться электросети разного напряжения. Несовместимое напряжение может привести к повреждению устройства. 

    Всегда проверяйте, что адаптер вашего прибора поддерживает определенные значения напряжения, обращаясь к техническим характеристикам комплектного адаптера Philips.  

    Наши адаптеры автоматически выбирают разрешение; на адаптере будет напечатано значение от 100 до 240 В. Это означает, что адаптер подходит для использования с электросетью напряжением от 100 до 240 В.

     

    Штекер

    Даже если в двух странах используется одинаковое напряжение, или ваш адаптер подходит для используемого напряжения, штекеры могут иметь различную форму. Посмотрите тип штекера в стране, в которую отправляетесь. Например, прямоугольный разъем американского типа не подходит для круглых розеток евростандарта. Адаптер для поездок позволит подключать прибор к розеткам другого типа.

    Примечание. Наши бритвы со встроенными вращающимися штифтами, например PQ182 и PQ190, подходят для использования только с электросетями 220 В.

    Информация на данной странице относится к моделям: BRL128/00 , XP9407/37 , X5012/00 , HC9420/15 , QP1924/20 , HS7980/15 , HS5980/15 , BT7670/15 , BT3617/15 , BT5780/15 , BRE770/92 , S7886/55 , MG9690/30 , XP9404/46 , X9003/30 , XP9201/33 , S7886/35 , BRE247/00 , BRE228/00 , BRE237/00 , QP1424/65 , QP1324/20 , QP6506/15 , QP2724/23 , QP6552/15 , X5006/00 , BG3017/01 , MG9555/15 , MG7940/75 , MG9552/15 , MG9530/15 , MG7950/15 , MG7925/15 , MG5940/15 , BT5515/70 , S1142/00 , QP6504/15 , X3051/00 , X3003/00 , S3242/12 , MG5930/15 , S3341/13 , S9975/55 , X3002/00 , S3144/00 , S3343/13 , S3344/13 , BT3234/15 , S1141/00 , QP2824/20 , QP2834/20 , QP2734/20 , QP620/50 , S5887/10 , QP230/50 , QP240/50 , QP2734/23 , QP2834/23 , S7886/58 , SP9883/36 , S7882/55 , BRE740/90 , HC3525/15 , S5466/17 , S9986/59 , MG9710/90 , MG3720/15 , S5589/30 , S7786/55 , S5587/30 , S5585/30 , S5584/50 , S5587/10 , QP6530/15 , QP6542/15 , QP6550/15 , QP6652/61 , QP6650/61 , S5583/30 , BRE730/10 , NT5650/16 , NT3650/16 , BRE700/00 , BRE740/10 , BRE710/00 , S7783/59 , S5589/38 , S5583/38 , BRE721/00 , BRE735/00 , BRE715/00 , BT9810/15 , HC7650/15 , S1231/41 , HC5650/15 , S1232/41 , HC5612/15 , HC5610/15 , NT1650/16 , BRP506/00 , BRP505/00 , BRP533/00 , MG7745/15 , S1332/41 , S3233/52 , S3333/54 , S1333/41 , S3232/52 , S1131/41 , S3134/51 , S1133/41 , S6630/11 , BT5502/15 , S7970/26 , S7960/17 , BRE255/00 , S7940/16 , S7930/16 , BRE235/00 , S6620/11 , BRE225/00 , S1100/04 , AT756/16 , BRE611/00 , BRE620/00 , BRE640/00 , BT3206/14 , BT7500/15 , BT7501/85 , BT9297/15 , HC3505/15 , HC3510/15 , HC5410/15 , HC5440/15 , HC5450/80 , HC7460/15 , MG1100/16 , MG3740/15 , MG7720/15 , NT1150/10 , NT5175/16 , QP210/50 , S1110/04 , S1310/04 , S1510/04 , S1510/42 , S1520/04 , S5050/64 , S5080/03 , S5420/06 , SP9820/12 , SP9861/16 , BRE275/00 , BRE257/00 , BRE245/00 , BRE285/00 , BT5503/85 , BT7520/15 , BT7510/15 , BT7512/15 , SP9860/13 , S5130/06 , MG7735/15 , HC3520/15 , HC3521/15 , HC3535/15 , HC3530/15 , HC3522/15 , BT3207/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , SW6700/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , BT7204/85 , BRE605/00 , BRE635/00 , BRP586/00 , QP610/50 , QP2620/20 , S5250/06 , MG3710/15 , BG2024/15 , S5630/12 , S5530/06 , MG7715/15 , MG5730/15 , MG5720/15 , S9151/31 , S9041/12 , BRP535/00 , BRE394/20 , BRE630/00 , BT7210/15 , BRE610/00 , BRE644/00 , BRL130/00 , QP2520/30 , S5885/35 , S5886/30 , S5886/38 , S5887/30 , S5885/10 , S5884/50 , BRE650/00 , QP2530/20 , QP2520/20 , QP220/50 , QP6520/20 , QP6510/20 , BT5200/16 , S7720/26 , S7510/41 , S5600/41 , S738/17 , S728/17 , S5400/06 , S7370/12 , NT3160/10 , S9031/12 , S9521/31 , S9511/41 , AT890/26 , HC3400/15 , HC3420/15 , HC3410/15 , BT9290/15 , NT9130/16 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , NT9110/30 , QT4050/32 , NT9110/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.