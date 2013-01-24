Показатель
уровня аллергенов IAI
На дисплее отображается число от 1 до 12, что указывает на уровень аллергенов в воздухе.
Показатель
уровня частиц PM2,5
Очиститель показывает текущую концентрацию частиц PM2,5 в воздухе в г/м3.
Показатель CADR один из важнейших параметров очистителя. Он информирует, сколько воздуха может профильтровать прибор.
Благодаря CADR 250 м3 / ч, прибор очистит воздух в помещении площадью 30 м2 за 20 минут.
На электронном дисплее отображается текущий уровень влажности, измеряемый датчиком. Рекомендуемый уровень влажности воздуха между 40% и 60% минимизирует вероятность проблем со здоровьем, которые могут ухудшиться или быть вызваны сухим воздухом. Этот диапазон гидратации также предотвращает размножение бактерий и плесени и делает дыхание воздухом дома приятным.
Режим против аллергенов - более чувствительный к аллергенам в воздухе
Обычный режим
Люди, страдающие аллергией на пыльцу и которые пользовались очистителями воздуха Philips, имели меньше симптомов аллергии, таких как чихание, слезотечение, покраснение глаз, зуд в носу, зуд кожи и насморк.*
* Аллергическая проба, проведенная в очистителях воздуха Philips с использованием пыльцы. Bergmann, август 2015 года.
Люди, страдающие аллергией на пыльцу и которые пользовались очистителями воздуха Philips, имели меньше симптомов аллергии, таких как чихание, слезотечение, покраснение глаз, зуд в носу, зуд кожи и насморк.*
* Аллергическая проба, проведенная в очистителях воздуха Philips с использованием пыльцы. Bergmann, август 2015 года.
При подключении очистителя к приложению Air Matters прибор будет постоянно передавать данные о качестве воздуха в помещении в программу. Вы можете мгновенно изменить скорость вентилятора очистителя или установить выбранные часы для очистки воздуха.
Если выбран интеллектуальный автоматический режим, то очиститель самостоятельно контролирует и регулирует качество воздуха.
Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м2 (NRCC стандарт).
AC2729/50
AC1214/10
AC5659/10
AC2959/53
AC4550/50
AC0820/10
HU3918/10
HU4803/01