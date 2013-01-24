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Комбинированный очиститель
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Климатический комплекс "2 в 1"
ac2729

Очиститель и увлажнитель воздуха 2в1
AC2729/50

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Контролируйте качество Воздух в вашем доме с помощью очиститель и увлажнитель воздуха 2в1 от Philips


Что он удаляет из воздуха?
1
Летучие органические соединения
1
Запахи
1
Мельчайшие частицы
1
Вирусы
1
Бактерии
1
Мелкие частицы
1
Частицы шерсти домашних животных
1
Пылевые клещи
1
Споры плесени
1
Пыльца
1
Пыль
1
Влажность

Очиститель, который информирует о состоянии
воздуха в доме

Очиститель, который информирует о состоянии
воздуха в доме

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Какой цвет воздуха в вашем доме?


Дисплей устройства отображает содержание аллергенов в воздух и частиц PM2.5. Цветное кольцо - индикатор облегчит понимание цифровых показателей состояния воздуха: голубой цвет - хорошо, красный - плохо.

Два режима отображения загрязнения

wskaznik-alergenow

Показатель

уровня аллергенов IAI

 

На дисплее отображается число от 1 до 12, что указывает на уровень аллергенов в воздухе.

wskaznik-alergenow

Показатель

уровня частиц PM2,5

 

Очиститель показывает текущую концентрацию частиц PM2,5 в воздухе в г/м3.

Процесс фильтрации воздуха

/filtry

Фильтр предварительной очистки


Задерживает пыль, волосы и шерсть домашних животных. Не требует замены, только очистки в соответствии с инструкцией.

Фильтр с активированным углем


Устраняет газы, в т.ч. и вредные общие летучие органические соединения (ЗЛОС) и неприятные запахи. Общая площадь поверхности активного очистки фильтра 15.1 тыс. М2. Расчетный срок службы - 1 год.

NanoProtect
HEPA
фильтр


Фильтр задерживает 99.97% сверхмелких частиц, аллергены, пылевых клещей, споры плесени, бактерии и вирусы. Общая площадь поверхности фильтра активного очистки - 2 м2. Расчетный срок службы - 2 года.

Мембранный
фильтр
увлажнения


Он поглощает сухой воздух, объединяет его с молекулами воды и выделяет увлажненный воздух в окружающую среду. Расчетный срок службы - 1 год.

1. Фильтр предварительной очистки

Задерживает пыль, волосы и шерсть домашних животных. Не требует замены, только очистки в соответствии с инструкцией.

2. Фильтр с активированным углем

Устраняет газы, в т.ч. и вредные общие летучие органические соединения (ЗЛОС) и неприятные запахи. Общая площадь поверхности активного очистки фильтра 15.1 тыс. М2. Расчетный срок службы - 1 год.

3. NanoProtect HEPA фильтр

Фильтр задерживает 99.97% сверхмелких частиц, аллергены, пылевых клещей, споры плесени, бактерии и вирусы. Общая площадь поверхности фильтра активного очистки - 2 м2. Расчетный срок службы - 2 года.

4. Мембранный фильтр увлажнения

Он поглощает сухой воздух, объединяет его с молекулами воды и выделяет увлажненный воздух в окружающую среду. Расчетный срок службы - 1 год.

Эффективная очистка воздуха

Показатель CADR один из важнейших параметров очистителя. Он информирует, сколько воздуха может профильтровать прибор.

 

Благодаря CADR 250 м3 / ч, прибор очистит воздух в помещении площадью 30 м2 за 20 минут.

Здоровее воздух и до 99% меньше бактерий*

Технология NanoCloud увлажняет воздух, используя естественный процесс испарения. Невидимый туман, образованный микроскопическими молекулами воды, обеспечивает на 99% меньше бактерий по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Молекулы воды настолько малы, что бактериям труднее к ним "прицепиться".

Режим отображения уровня увлажнения

Wskaźnik poziomu nawilżania powietrza

Индикатор уровня увлажнения

 

На электронном дисплее отображается текущий уровень влажности, измеряемый датчиком. Рекомендуемый уровень влажности воздуха между 40% и 60% минимизирует вероятность проблем со здоровьем, которые могут ухудшиться или быть вызваны сухим воздухом. Этот диапазон гидратации также предотвращает размножение бактерий и плесени и делает дыхание воздухом дома приятным.

2 автоматических режима

Каждый режим имеет различные настройки чувствительности. Это означает, что очиститель реагирует по-разному, когда обнаруживает аллергены, загрязнители или бактерии и вирусы.

 

  • Режим против аллергенов - более чувствительный к аллергенам в воздухе
  • Обычный режим

2 автоматических режима

Каждый режим имеет различные настройки чувствительности. Это означает, что очиститель реагирует по-разному, когда обнаруживает аллергены, загрязнители или бактерии и вирусы.

 

Режим против аллергенов - более чувствительный к аллергенам в воздухе

Обычный режим

Облегчает симптомы аллергии

Люди, страдающие аллергией на пыльцу и которые пользовались очистителями воздуха Philips, имели меньше симптомов аллергии, таких как чихание, слезотечение, покраснение глаз, зуд в носу, зуд кожи и насморк.*

 

* Аллергическая проба, проведенная в очистителях воздуха Philips с использованием пыльцы. Bergmann, август 2015 года.

Облегчает симптомы аллергии

Люди, страдающие аллергией на пыльцу и которые пользовались очистителями воздуха Philips, имели меньше симптомов аллергии, таких как чихание, слезотечение, покраснение глаз, зуд в носу, зуд кожи и насморк.*

 

* Аллергическая проба, проведенная в очистителях воздуха Philips с использованием пыльцы. Bergmann, август 2015 года.

Ночной режим обеспечивает хороший сон

В ночном режиме очиститель-увлажнитель автоматически уменьшает яркость индикаторов и скорость вентилятора, когда в комнате становится темно.

Функция блокировки устройства предотвращает случайное изменение настроек

Можете быть уверены, что устройство всегда будет работать в соответствии с вашими предпочтениями.

Функция блокировки устройства предотвращает случайное изменение настроек

Можете быть уверены, что устройство всегда будет работать в соответствии с вашими предпочтениями.

Эффективная очистка воздуха благодаря своевременному уходу за фильтрами прибора

Соответствующий символ на панели управления сообщит вам о состоянии фильтра. Если предыдущий фильтр не будет очищен, а фильтр с углем и NanoProtect HEPA-фильтр не будут заменены, через некоторое время устройство выключится, поскольку очистки воздуха перестанет быть эффективным. Благодаря этому вы можете быть уверены, что всегда вдыхаете чистый и здоровый воздух.

F0 - Очистите фильтр предфильтрации (рекомендуется 1 в неделю)
F1 - Измените фильтр увлажнения NanoCloud (FY2425)
C7 - Измените фильтр с активированным углем (FY1413)
A3 - Измените фильтр NanoProtect HEPA (FY1410)

Узнать больше о замене фильтров

Эффективная очистка воздуха благодаря своевременному уходу за фильтрами прибора

Соответствующий символ на панели управления сообщит вам о состоянии фильтра. Если предыдущий фильтр не будет очищен, а фильтр с углем и NanoProtect HEPA-фильтр не будут заменены, через некоторое время устройство выключится, поскольку очистки воздуха перестанет быть эффективным. Благодаря этому вы можете быть уверены, что всегда вдыхаете чистый и здоровый воздух.


F0 - Очистите фильтр предфильтрации 
F1 - Измените фильтр увлажнения NanoCloud 
C7 - Измените фильтр с активированным углем
A3 - Измените фильтр NanoProtect HEPA
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Air Matters

Контролируйте качество воздуха в доме со смартфона

 

При подключении очистителя к приложению Air Matters прибор будет постоянно передавать данные о качестве воздуха в помещении в программу. Вы можете мгновенно изменить скорость вентилятора очистителя или установить выбранные часы для очистки воздуха.

 

Если выбран интеллектуальный автоматический режим, то очиститель самостоятельно контролирует и регулирует качество воздуха.

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ac2729

Очиститель и увлажнитель воздуха 2в1
AC2729/50

 

Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от загрязнений, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 65 м2 (NRCC стандарт). 

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Линейка приборов для очистки и увлажнения воздуха

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