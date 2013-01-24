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    Ручной блендер

    Ручной блендер Philips ProMix  
    Превосходная эффективность, бесконечное разнообразие блюд

    Ручний блендер Philips ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручний блендер Philips ProMix

    Ручний блендер Viva ProMix

    Ручной блендер SpeedTouch HR1673/90

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    Технология SpeedTouch и режим Turbo Boost для неограниченного управления мощностью и великолепных результатов при приготовлении любых блюд и ингредиентов
    Эргономичная ручка для удобства и точного управления
    Множество удобных аксессуаров для смешивания, взбивания, измельчения и многого другого
    Ручной блендер
    Цена магазина Philips

    Технология SpeedTouch

     

    Неограниченное управление мощностью: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.

    Однородная консистенция при смешивании и превосходный результат при приготовлении любых блюд и ингредиентов — одним нажатием кнопки.

    Мощный мотор 800 Вт

     

    Надежный и мощный ручной блендер для быстрого смешивания и управления аксессуарами. Благодаря защите при блокировке прибор не перегреется.

    Дизайн ProMix

     

    Уникальная форма ножки блендера и расположения ножей обеспечивает быстрое смешивание для достижения однородной консистенции.

    Сравните ручные блендеры Philips и выберите лучший для себя

    HR1673/90

    Ручной блендер ProMix

    HR1673/90

    Цена магазина Philips
    Мощный и удобный в управлении ручной блендер
    Сравнить функции
    HR2657/90

    Ручной блендер ProMix

    HR2657/90

    Цена магазина Philips
    Смешать. Порезать. Попробовать!
    Сравнить функции
    HR2653/90

    Ручной блендер ProMix

    HR2653/90

    Цена магазина Philips
    Смешать Закрыть. Готово!
    Сравнить функции
    HR2652/90

    Ручной блендер ProMix

    HR2652/90

    Цена магазина Philips
    Смешать Закрыть. Готово!
    Сравнить функции

    Мощность
    • 800 Вт
    • 800 Вт
    • 800 Вт
    • 800 Вт

    Материал ножей
    • Титан
    • Нержавеющая сталь
    • Нержавеющая сталь
    • Нержавеющая сталь

    Настройка скорости
    • Технология SpeedTouch
    • Технология SpeedTouch
    • Технология SpeedTouch
    • Технология SpeedTouch

    Аксессуары
    • Венчик для взбивания
    • Компактный измельчитель
    • Измельчитель XL
    • Мерный стакан (1л)
    • Венчик для взбивания
    • Измельчитель XL
    • Дорожный стакан (500 мл)
    • Спиральный нож
    • Миксер
    • Измельчитель XL
    • Дорожный стакан (500 мл)
    • Венчик для взбивания
    • Измельчитель XL
    • Дорожный стакан (500 мл)

    Гарантия

    • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
    • 2 года + 1 год после регистрации в MyPhilips
    • 2 года
    • 2 года
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    Дополнительный год гарантии на ручной блендер Philips

    1
    Детальнее про Акцию

    Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки


    Хотите использовать все возможности нового ручного блендера Philips ProMix с технологией SpeedTouch? Найдите вдохновение в этих видеороликах! Узнайте, как быстро готовить вкусные домашние блюда с помощью ручного блендера Philips и аксессуаров к нему.
    хумус
    тыквенный суп
    Ручной блендер Philips ProMix: тыквенный суп — это легко и быстро
    домашний хумус
    Ручной блендер Philips ProMix: домашний хумус с помощью измельчителя XL и компактного измельчителя
    булочки с кремом
    Ручной блендер Philips ProMix: домашние булочки с кремом с помощью венчика и насадки-миксера с двумя венчиками
    картофельные фриттеры
    Ручной блендер Philips ProMix: малайзийские картофельные фриттеры с помощью насадки для картофельного пюре
    салат из моркови
    Ручной блендер Philips ProMix: яркий и полезный салат из моркови с помощью кухонного комбайна
    салат оливье
    Ручной блендер Philips ProMix: вкусный салат оливье за считаные секунды с помощью насадки для нарезки кубиками
    запеченная курица
    Ручной блендер Philips ProMix: запеченная с медом и лимоном курица с помощью MultiChopper

    Быстрые и простые рецепты, которые понравятся вашей семье


    Приготовление свежих домашних блюд стало еще проще и быстрее с ручным блендером Philips ProMix. Здесь вы найдете несколько лучших рецептов. Наслаждайтесь!
    Посмотрите полные рецепты здесь

    Купить ручной блендер SpeedTouch HR1673/90 в любимом магазине

    Ручной блендер

    Ручной блендер HR1673/90

     

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд. 
    Цена магазина Philips
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