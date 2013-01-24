Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Неограниченное управление мощностью: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.
Однородная консистенция при смешивании и превосходный результат при приготовлении любых блюд и ингредиентов — одним нажатием кнопки.
Надежный и мощный ручной блендер для быстрого смешивания и управления аксессуарами. Благодаря защите при блокировке прибор не перегреется.
Уникальная форма ножки блендера и расположения ножей обеспечивает быстрое смешивание для достижения однородной консистенции.
|
Ручной блендер ProMix
HR1673/90
Цена магазина Philips
Мощный и удобный в управлении ручной блендер
|
Ручной блендер ProMix
HR2657/90
Цена магазина Philips
Смешать. Порезать. Попробовать!
|
Ручной блендер ProMix
HR2653/90
Цена магазина Philips
Смешать Закрыть. Готово!
|
Ручной блендер ProMix
HR2652/90
Цена магазина Philips
Смешать Закрыть. Готово!
|
|
|
|
Мощность
|
|
|
|
|
Материал ножей
|
|
|
|
|
Настройка скорости
|
|
|
|
|
Аксессуары
|
|
|
|
|
Гарантия
|
|
|
|
|
|
|
Мощный и удобный в управлении ручной блендер
Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.