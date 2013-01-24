Вкусные, полезные напитки, коктейли и смузи помогут получать рекомендованную норму питательных веществ каждый день. Смузи, приготовленные в блендере, — это напитки, содержащие в себе клетчатку, которая полезна для организма и продлевает ощущение сытости.

Чудесный смузи легко

Основой вкусного смузи является жидкость, например, вода, кокосовое, ореховое или соевое молоко. Овощи в смузи — это полезная клетчатка.

Попробуйте добавить шпинат, капусту или латук. А если хотите подсластить напиток природным способом, добавьте фруктов, например, кусочки апельсина, киви, банана или манго. Бананы и авокадо продлят ощущение сытости и подарят больше энергии. Кроме обычных ингредиентов, используйте разные семечки (например, тыквенные или семена льна), корицу, имбирь или пахучие травы (мяту, листики тимьяна).