Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Стационарный блендер

      Еще больше питательных веществ в ваших смузи    

             

    До 50% лучше смешивание*

    По сравнению с HR2094          

    HR3655/00

    Высокоскоростной стационарный блендер HR3652/00 

     

    3D Освобождает миллионы питательных веществ благодаря технологии ProBlend 6 3D

    check-symbol

    Мощный мотор, 1 400 Вт

    check-symbol

    35 000 оборотов в минуту

    check-symbol

    Измельчение льда одним нажатием кнопки

    check-symbol

    Стеклянная чаша, 2 л

    Цена магазина Philips
    Смотреть все модели стационарных блендеров
     

    Невероятная скорость и качество работы

     

    Высокая скорость мотора, который делает 35 000 оборотов в минуту, мощность в 1 400 Вт, а также технология ProBlend 6 3D в модели HR3652/00 для измельчения таких продуктов, как твердые овощи, корнеплоды, орехи и семечки. Наслаждайтесь напитком, полным питательных веществ, однородной консистенции и приготовленным за считанные секунды. 

     

    Вкусные напитки для всей семьи

     

    Благодаря стеклянной чаше, которая вмещает 2 л, готовьте любимые напитки для всей семьи. Запрограммированные кнопки измельчения льда и приготовления смузи для удобного приготовления напитков или коктейлей.

     

    Сменный измельчающий блок для легкого мытья

     

    Благодаря тому, что режущий блок легко снимается, стеклянную чашу легко мыть со всех сторон. Все детали, кроме рабочего блока с мотором, можно мыть в посудомойной машине. 

     

    Рекомендации по приготовлению смузи

     

    Вкусные, полезные напитки, коктейли и смузи помогут получать рекомендованную норму питательных веществ каждый день. Смузи, приготовленные в блендере, — это напитки, содержащие в себе клетчатку, которая полезна для организма и продлевает ощущение сытости.

     

    Чудесный смузи легко

    Основой вкусного смузи является жидкость, например, вода, кокосовое, ореховое или соевое молоко. Овощи в смузи — это полезная клетчатка.

    Попробуйте добавить шпинат, капусту или латук. А если хотите подсластить напиток природным способом, добавьте фруктов, например, кусочки апельсина, киви, банана или манго. Бананы и авокадо продлят ощущение сытости и подарят больше энергии. Кроме обычных ингредиентов, используйте разные семечки (например, тыквенные или семена льна), корицу, имбирь или пахучие травы (мяту, листики тимьяна).

    Смотреть все модели стационарных блендеров
    Jak připravit smoothie?

    Сравнить стационарные блендеры

    HR3652/00

    Коллекция Avance

    HR3652/00

    Цена магазина Philips
    Блендер
    Сравнить с текущим
    HR3556/00

    Коллекция Viva

    HR3556/00

    Цена магазина Philips
    Блендер
    Сравнить с текущим
    HR2103/00

    Коллекция Daily

    HR2103/00

    Цена магазина Philips
    Блендер
    Сравнить с текущим
    HR2872/00

    Коллекция Daily Sport

    HR2872/00

    Цена магазина Philips
    Мини-блендер
    Сравнить с текущим

    Мощность
    • 1400 Вт
    • 700 Вт
    • 400 Вт
    • 350 Вт

    Материал чаши
    • Стекло
    • Стекло
    • Пластик
    • Пластик

    Кол-во режимов скорости
    • Мульти
    • Мульти
    • 2
    • 1

    Технология Problend
    • Problend 6 3D
    • Problend 6
    • Problend 4
    • -

    Дополнительные насадки
    • -
    • бутилочка "on the go"
    • мельничка, фильр для косточек
    • бутилочка "on the go"
    Смотреть все модели стационарных блендеров

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips