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Рецепти. Вдохновение и советы
Для кухонной техники Philips
Идеальное тонизирующее средство. Свой зеленый цвет этот смузи получает благодаря листьям молодого шпината, замороженные кусочки персика придают ему приятную густоту, а свежий имбирь дополняет вкус ноткой свежести и остроты. Этот напиток — прекрасный источник витамина K, пищевых волокон, витаминов A и C, а также калия.
Порадуйте себя и своих близких свежими и ароматными булочками с кремом. Погружной блендер с насадкой миксер поможет вам быстро приготовить это нежное лакомство
Вкусный и питательный грибной суп. Легкий рецепт на каждый день. Готовьте быстро с погружным блендером
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