Фруктовый смузи с овсом

Идеальное тонизирующее средство. Свой зеленый цвет этот смузи получает благодаря листьям молодого шпината, замороженные кусочки персика придают ему приятную густоту, а свежий имбирь дополняет вкус ноткой свежести и остроты. Этот напиток — прекрасный источник витамина K, пищевых волокон, витаминов A и C, а также калия.