Меренги С Лимоном, Сыром Маскарпоне И Ягодами | Philips

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    Меренги с лимоном, сыром Маскарпоне и ягодами

    Легкое и сладкое лакомство с изюминкой

    Порций 4 p, Время приготовления: 25 m, Время приготовления 60 m
    Алкоголь
    Исключающая орехи
    60–90 минут
    Вегетарианские блюда
    Кухонный комбайн
    Десерты и выпечка
    Фрукты

    Ингредиенты

    • 1 лимон
    • 2 яичных белка
    • 100 г сахарной пудры
    • 125 г сыра Маскарпоне
    • 2-3 столовые ложки Лимончелло (итальянский лимонный ликер) или водки
    • 200 г вишни или малины
    • - противень, покрытый пергаментной бумагой
    • - кухонный комбайн с насадкой для взбивания

    Способ приготовления

    • Очистите лимон и натрите половину всей цедры. Нагрейте духовку до 125 ºC.
    • Установите насадку для взбивания в кухонный комбайн, взбейте яичные белки с ½ чайной ложки соли, пока они не станут пышными. В три приема добавьте сахарную пудру, взбивайте белки, пока они не станут пышными и блестящими.
    • Разделите яичные белки на 4 круга высотой примерно 2 см. С помощью ложки в центре меренги сделайте небольшое углубление. Выпекайте меренги около часа, пока они не станут сухими и твердыми.
    • Выключите духовку, наполовину откройте дверцу духового шкафа, дайте меренгам полностью остыть. Аккуратно снимите меренги с противня и положите в герметичный контейнер.
    • Взбейте маскарпоне до получения кремообразной массы, добавьте ликер и лимонную цедру. Перед подачей к столу наполните меренги лимонной смесью маскарпоне и украсьте фруктами.
    • СОВЕТЫ. 1) Чтобы обезжирить чашу и насадку для взбивания, натрите их небольшим количеством соли или лимонного сока. 2) Для приготовления меренг используйте кулинарный шприц с большим отверстием с гладкими краями. 3) Чтобы блюдо получилось менее калорийным, вместо сыра Маскарпоне используйте сыр Рикотта. 4) В герметичном контейнере меренги можно хранить до 7 дней.
    • Время приготовления — 25 минут (+ 1 час на выпечку в духовке)
    Меренги С Лимоном, Сыром Маскарпоне И Ягодами | Philips

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