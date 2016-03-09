Меренги С Лимоном, Сыром Маскарпоне И Ягодами | Philips

2-3 столовые ложки Лимончелло (итальянский лимонный ликер) или водки
200 г вишни или малины
- противень, покрытый пергаментной бумагой
- кухонный комбайн с насадкой для взбивания
Способ приготовления
Очистите лимон и натрите половину всей цедры. Нагрейте духовку до 125 ºC.
Установите насадку для взбивания в кухонный комбайн, взбейте яичные белки с ½ чайной ложки соли, пока они не станут пышными. В три приема добавьте сахарную пудру, взбивайте белки, пока они не станут пышными и блестящими.
Разделите яичные белки на 4 круга высотой примерно 2 см. С помощью ложки в центре меренги сделайте небольшое углубление. Выпекайте меренги около часа, пока они не станут сухими и твердыми.
Выключите духовку, наполовину откройте дверцу духового шкафа, дайте меренгам полностью остыть. Аккуратно снимите меренги с противня и положите в герметичный контейнер.
Взбейте маскарпоне до получения кремообразной массы, добавьте ликер и лимонную цедру. Перед подачей к столу наполните меренги лимонной смесью маскарпоне и украсьте фруктами.
СОВЕТЫ. 1) Чтобы обезжирить чашу и насадку для взбивания, натрите их небольшим количеством соли или лимонного сока. 2) Для приготовления меренг используйте кулинарный шприц с большим отверстием с гладкими краями. 3) Чтобы блюдо получилось менее калорийным, вместо сыра Маскарпоне используйте сыр Рикотта. 4) В герметичном контейнере меренги можно хранить до 7 дней.
Время приготовления — 25 минут (+ 1 час на выпечку в духовке)
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