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    Хрустящие картофельные кубики карри с соусом Сальса и кориандром

    Порций 4 p, Время приготовления: 10 m, Время приготовления 15 m
    Исключающая орехи
    Основные блюда
    30–60 минут
    Картофель
    Аэрогриль
    Исключающая молочные продукты
    Фрукты
    Безглютеновая

    Ингредиенты

    • 750 картофеля с низким содержанием крахмала
    • 1 столовая ложка неострого порошка карри
    • 1 небольшое спелое манго (свежее или консервированное), нарезанное ломтиками
    • 15 г свежего мелко нарезанного базилика
    • Сок и цедра половины лайма
    • Свежемолотый черный перец

    Способ приготовления

    • Нагрейте аэрофритюрницу до 180 °C. Очистите картофель и нарежьте толстыми кубиками размером 2 см. Промойте кубики под струей воды, дайте воде стечь, промокните кубики салфеткой.
    • В чаше смешайте порошок карри с растительным маслом, приправьте картофельные кубики этой смесью. Положите кубики в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера установите время приготовления 15 минут, обжаривайте кубики при регулярном помешивании до золотистого цвета.
    • В это время смешайте в блендере манго с кориандром, цедрой лайма, соком лайма, добавьте соль и перец по вкусу.
    • Подавайте картофельные кубики с соусом сальса. Прекрасный гарнир к запеченной птице или рыбе, приготовленной на пару.
    Хрустящие картофельные кубики карри с соусом Сальса и кориандром

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