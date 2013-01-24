Хрустящие картофельные кубики карри с соусом Сальса и кориандром

1 небольшое спелое манго (свежее или консервированное), нарезанное ломтиками
15 г свежего мелко нарезанного базилика
Сок и цедра половины лайма
Свежемолотый черный перец
Способ приготовления
Нагрейте аэрофритюрницу до 180 °C. Очистите картофель и нарежьте толстыми кубиками размером 2 см. Промойте кубики под струей воды, дайте воде стечь, промокните кубики салфеткой.
В чаше смешайте порошок карри с растительным маслом, приправьте картофельные кубики этой смесью. Положите кубики в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера установите время приготовления 15 минут, обжаривайте кубики при регулярном помешивании до золотистого цвета.
В это время смешайте в блендере манго с кориандром, цедрой лайма, соком лайма, добавьте соль и перец по вкусу.
Подавайте картофельные кубики с соусом сальса. Прекрасный гарнир к запеченной птице или рыбе, приготовленной на пару.