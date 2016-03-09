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    Спаржевый суп со свежим эстрагоном

    Вся суть в эстрагоне

    Порций 4 p, Время приготовления: 10 m, Время приготовления 30 m
    0–30 минут
    Макароны, лапша или рис
    Овощи
    Салаты и закуски
    Ручной блендер
    Вегетарианские блюда

    Ингредиенты

    • 500 г спаржи
    • 25 г масла
    • 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего эстрагона
    • 150 мл сливок
    • 1 чайная ложка сахара
    • 150 мл сухого белого вина

    Способ приготовления

    • Сначала обломайте или обрежьте жесткие концы побегов спаржи, после чего снимите толстый слой кожуры и нарежьте ломтиками оставшуюся часть спаржи (оставив мягкие кончики целыми). Прокипятите очистки и жесткие концы в течение 10 минут в 750 мл воды с добавлением сахара и соли по вкусу.
    • Тем временем растопите сливочное масло в кастрюле для супа и поджарьте нарезанную ломтиками спаржу при высокой температуре (оставив пока мягкие кончики), добавьте сливки и немного уменьшите температуру. Отцедите воду, в которой варились очистки, и залейте ею вместе с белым вином поджаренные ломтики.
    • Доведите все до кипения и оставьте кипеть на медленном огне в течение 10 минут, затем тщательно протрите суп, используя ручной блендер. Добавьте мягкие кончики побегов спаржи и оставьте суп кипеть на медленном огне еще 2-4 минуты. Приправьте по вкусу.
    • Разделите на 4 порции и посыпьте эстрагоном.
    • Общее время приготовления: 30 минут
    Спаржевый Суп Со Свежим Эстрагоном | Philips

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