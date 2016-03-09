Спаржевый Суп Со Свежим Эстрагоном | Philips

Сначала обломайте или обрежьте жесткие концы побегов спаржи, после чего снимите толстый слой кожуры и нарежьте ломтиками оставшуюся часть спаржи (оставив мягкие кончики целыми). Прокипятите очистки и жесткие концы в течение 10 минут в 750 мл воды с добавлением сахара и соли по вкусу.
Тем временем растопите сливочное масло в кастрюле для супа и поджарьте нарезанную ломтиками спаржу при высокой температуре (оставив пока мягкие кончики), добавьте сливки и немного уменьшите температуру. Отцедите воду, в которой варились очистки, и залейте ею вместе с белым вином поджаренные ломтики.
Доведите все до кипения и оставьте кипеть на медленном огне в течение 10 минут, затем тщательно протрите суп, используя ручной блендер. Добавьте мягкие кончики побегов спаржи и оставьте суп кипеть на медленном огне еще 2-4 минуты. Приправьте по вкусу.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.