Рыбные Шарики По-Тайски С Соусом Сальса Из Манго | Philips

500 г филе белой рыбы (треска, тилапия, пангасиус, сайда)
1 яйцо
1 мелко нарезанный зеленый лук
50 г тертого кокоса
Способ приготовления
Очистите манго и нарежьте небольшими кусочками. В чаше смешайте манго с ½ чайной ложки пасты чили, 1 столовой ложкой кориандра с соком и цедрой половины лайма.
В кухонном комбайне смешайте филе рыбы, добавьте 1 яйцо, 1 чайную ложку соли, оставшуюся цедру лайма, пасту из красного чили и сок лайма. Смешайте с оставшимся кориандром, зеленым луком, 2 столовыми ложками кокосовой стружки.
Оставшуюся кокосовую стружку положите в суповую тарелку. Разделите рыбный фарш на 12 порций, сформируйте шарики и обваляйте в кокосовой стружке.
Положите 6 шариков в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 7 минут, обжаривайте рыбные шарики до готовности и золотистого цвета. Оставшиеся рыбные шарики приготовьте аналогичным способом.
Подавайте рыбные шарики с соусом сальса из манго. Отлично сочетаются с рисом и тушеной пекинской капустой.
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