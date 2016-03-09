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    Рыбные шарики по-тайски с соусом Сальса из манго

    Порций 4 p, Время приготовления: 20 m, Время приготовления 14 m
    Овощи
    Исключающая орехи
    Рыба
    Безлактозная
    30–60 минут
    Салаты и закуски
    Аэрогриль
    Исключающая молочные продукты
    Безглютеновая
    Фрукты

    Ингредиенты

    • 1 спелое манго
    • 1½ чайной ложки пасты из красного чили
    • 3 столовые ложки свежего кориандра или петрушки
    • Сок и цедра 1 лайма
    • 500 г филе белой рыбы (треска, тилапия, пангасиус, сайда)
    • 1 яйцо
    • 1 мелко нарезанный зеленый лук
    • 50 г тертого кокоса

    Способ приготовления

    • Очистите манго и нарежьте небольшими кусочками. В чаше смешайте манго с ½ чайной ложки пасты чили, 1 столовой ложкой кориандра с соком и цедрой половины лайма.
    • В кухонном комбайне смешайте филе рыбы, добавьте 1 яйцо, 1 чайную ложку соли, оставшуюся цедру лайма, пасту из красного чили и сок лайма. Смешайте с оставшимся кориандром, зеленым луком, 2 столовыми ложками кокосовой стружки.
    • Оставшуюся кокосовую стружку положите в суповую тарелку. Разделите рыбный фарш на 12 порций, сформируйте шарики и обваляйте в кокосовой стружке.
    • Положите 6 шариков в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 7 минут, обжаривайте рыбные шарики до готовности и золотистого цвета. Оставшиеся рыбные шарики приготовьте аналогичным способом.
    • Подавайте рыбные шарики с соусом сальса из манго. Отлично сочетаются с рисом и тушеной пекинской капустой.
    Рыбные Шарики По-Тайски С Соусом Сальса Из Манго | Philips

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