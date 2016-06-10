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    Philips AVENT - Starting solids

    Твердая пища

    В возрасте от 4 до 6 месяцев малышу уже недостаточно одного молока, и он начинает проявлять интерес к "взрослой" пище. Это верный признак того, что пора вводить прикорм.

    Philips AVENT - Starting solids

    Покупка и приготовление твердой пищи для малыша из свежих продуктов — самый лучший способ сохранить в них как можно больше питательных веществ. Готовя пищу самостоятельно, вы точно будете знать, из чего приготовлено то или иное блюдо.

    Сами продукты, условия их хранения, способ подготовки и приготовления также влияют на питательные свойства, поэтому мы подобрали для вас несколько советов, которые помогут приготовить для малыша максимально полезную еду.

    Приготовление на пару

    Приготовление на пару — один из лучших способов приготовления пищи, при котором удается сохранить питательные качества продуктов. Приготовление пищи при помощи пароварки-блендера Philips AVENT позволяет сохранить полезные вещества, поскольку соки, которые выделяются во время варки на пару, затем можно смешать с пищей при помощи блендера.

    Подготовка и хранение

    • Готовьте в чистом помещении, используйте чистую посуду, тем самым вы обеспечиваете гигиену приготовления пищи.
    • Мойте руки перед началом приготовления пищи, мойте ребенку руки перед кормлением.
    • Детская пища должна быть тщательно приготовлена и остужена перед подачей.
    • В микроволновой печи продукты разогреваются неравномерно, поэтому вы или ваш ребенок можете обжечься. Всегда тщательно размешивайте и остужайте продукты, разогретые в микроволновой печи. Для равномерного и безопасного подогрева пищи используйте подогреватель бутылочек и детского питания Philips AVENT.
    • Не разогревайте детскую пищу повторно.
    • Храните продукты согласно инструкциям, указывайте дату приготовления.
    • Большинство приготовленных блюд можно хранить в холодильнике в течение суток.
    • Приготовление и заморозка порций в лотках для льда или контейнерах, например в чашках Philips AVENT VIA, поможет значительно сэкономить время.
    • Контейнеры VIA — это гигиеничный и удобный способ хранения продуктов, на них легко можно написать название продукта и дату приготовления.
    • Прочитайте в инструкции к холодильнику, как долго можно хранить продукты в морозильной камере. Обычно это 1–3 месяца.
    • Не замораживайте повторно уже размороженные продукты.

    Несколько слов об ингредиентах

    • Перед приготовлением все фрукты и овощи необходимо тщательно помыть, а с некоторых снять — кожуру.
    • Не добавляйте в детское питание соль.
    • Чтобы сделать блюдо вкуснее, приправляйте пищу травами и неострыми специями, как при приготовлении домашних блюд.
    • Не добавляйте в детское питание сахар. Исключение составляют кислые фрукты, при подаче которых можно добавить немного сахара.
    • Некоторые продукты, такие как сырые ракообразные, печень, мягкие сорта непастеризованных сыров и мед, не подходят для детей младше года.
    • Яйца необходимо варить вкрутую.
    • Если вы сомневаетесь, подходит ли какой-то продукт вашему ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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