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    Philips AVENT - Chunkier food choices for your baby

    Введение в прикорм более твердой пищи

    Начиная с 9 месяцев в рацион ребенка можно включить новые продукты, в том числе более твердую пищу, которую можно есть руками, например нарезанные палочками сырые овощи.

    Philips AVENT - Chunkier food choices for you baby

    Приготовление детской пищи

    Даже если ваш малыш еще не ест самостоятельно и нуждается в помощи, вам следует вовлекать его в активное участие в процесс приема пищи. Внеся некоторое разнообразие, например, подавая блюда в цветных чашках, комбинируя продукты разных цветов и консистенций, вы сможете поддерживать интерес ребенка к освоению новых продуктов.

    Детям раннего возраста нужно много энергии для активного роста, но их желудки слишком малы и заполняются очень быстро, поэтому детское меню не должно состоять только из продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как черный или цельнозерновой хлеб.

    Жиры также отвечают за выработку энергии и содержат такие полезные вещества, как витамин A, поэтому детям до двух лет не следует давать обезжиренные молоко, сыр и йогурт.

    На втором году жизни дети часто начинают отказываться от новой пищи или от той, которую раньше ели с удовольствием. Хорошие новости — если до года ребенок получит возможность познакомиться с разнообразными продуктами, вероятность того, что он будет отказываться от пищи позже, значительно снижается.

    Даже если такие дети и станут разборчивы в еде, они научатся есть пищу, копируя поведение родителей или других детей. Поэтому рекомендуем как можно чаще есть вместе с ребенком, а также устраивать совместные обеды с другими детьми. Это также будет способствовать развитию навыков социальной адаптации.

    Детское меню на три дня

    Первый день

    Завтрак:

    Кукурузные хлопья и киви

    Обед:

    Карри из курицы с рисом и цветной капустой, приготовленной на пару

    Йогурт, смешанный со свежим манговым пюре

    Ужин:

    Макароны с соусом из сладкого перца

    Малина с яичным кремом

    Продукты, которые можно есть руками:

    Ломтики киви, соцветия цветной капусты, кусочки хлеба, кусочки вареных макарон

    Второй день

    Завтрак:

    Детские мюсли с черникой

    Обед:

    Спагетти болоньезе

    Дольки мандарина

    Ужин:

    Котлеты из рыбы и картофеля с тушеными овощами

    Фруктовый коктейль из персика и малины

    Продукты, которые можно есть руками:

    Черника, кусочки отварных макарон, палочки из тушеных овощей

    Третий день

    Завтрак:

    Омлет с поджаренными хлебными палочками

    Обед:

    Баранина, кускус с тушеными овощами

    Рисовый пудинг

    Ужин:

    Спаржа с сыром фета

    Клубника

    Продукты, которые можно есть руками:

    Кусочки спелой груши, палочки из приготовленных на пару овощей, помидоры черри

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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