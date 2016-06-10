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Начиная с 9 месяцев в рацион ребенка можно включить новые продукты, в том числе более твердую пищу, которую можно есть руками, например нарезанные палочками сырые овощи.
Даже если ваш малыш еще не ест самостоятельно и нуждается в помощи, вам следует вовлекать его в активное участие в процесс приема пищи. Внеся некоторое разнообразие, например, подавая блюда в цветных чашках, комбинируя продукты разных цветов и консистенций, вы сможете поддерживать интерес ребенка к освоению новых продуктов.
Детям раннего возраста нужно много энергии для активного роста, но их желудки слишком малы и заполняются очень быстро, поэтому детское меню не должно состоять только из продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как черный или цельнозерновой хлеб.
Жиры также отвечают за выработку энергии и содержат такие полезные вещества, как витамин A, поэтому детям до двух лет не следует давать обезжиренные молоко, сыр и йогурт.
На втором году жизни дети часто начинают отказываться от новой пищи или от той, которую раньше ели с удовольствием. Хорошие новости — если до года ребенок получит возможность познакомиться с разнообразными продуктами, вероятность того, что он будет отказываться от пищи позже, значительно снижается.
Даже если такие дети и станут разборчивы в еде, они научатся есть пищу, копируя поведение родителей или других детей. Поэтому рекомендуем как можно чаще есть вместе с ребенком, а также устраивать совместные обеды с другими детьми. Это также будет способствовать развитию навыков социальной адаптации.
Завтрак:
Кукурузные хлопья и киви
Обед:
Карри из курицы с рисом и цветной капустой, приготовленной на пару
Йогурт, смешанный со свежим манговым пюре
Ужин:
Макароны с соусом из сладкого перца
Малина с яичным кремом
Продукты, которые можно есть руками:
Ломтики киви, соцветия цветной капусты, кусочки хлеба, кусочки вареных макарон
Завтрак:
Детские мюсли с черникой
Обед:
Спагетти болоньезе
Дольки мандарина
Ужин:
Котлеты из рыбы и картофеля с тушеными овощами
Фруктовый коктейль из персика и малины
Продукты, которые можно есть руками:
Черника, кусочки отварных макарон, палочки из тушеных овощей
Завтрак:
Омлет с поджаренными хлебными палочками
Обед:
Баранина, кускус с тушеными овощами
Рисовый пудинг
Ужин:
Спаржа с сыром фета
Клубника
Продукты, которые можно есть руками:
Кусочки спелой груши, палочки из приготовленных на пару овощей, помидоры черри
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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