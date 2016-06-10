Даже если ваш малыш еще не ест самостоятельно и нуждается в помощи, вам следует вовлекать его в активное участие в процесс приема пищи. Внеся некоторое разнообразие, например, подавая блюда в цветных чашках, комбинируя продукты разных цветов и консистенций, вы сможете поддерживать интерес ребенка к освоению новых продуктов.

Детям раннего возраста нужно много энергии для активного роста, но их желудки слишком малы и заполняются очень быстро, поэтому детское меню не должно состоять только из продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как черный или цельнозерновой хлеб.

Жиры также отвечают за выработку энергии и содержат такие полезные вещества, как витамин A, поэтому детям до двух лет не следует давать обезжиренные молоко, сыр и йогурт.

На втором году жизни дети часто начинают отказываться от новой пищи или от той, которую раньше ели с удовольствием. Хорошие новости — если до года ребенок получит возможность познакомиться с разнообразными продуктами, вероятность того, что он будет отказываться от пищи позже, значительно снижается.

Даже если такие дети и станут разборчивы в еде, они научатся есть пищу, копируя поведение родителей или других детей. Поэтому рекомендуем как можно чаще есть вместе с ребенком, а также устраивать совместные обеды с другими детьми. Это также будет способствовать развитию навыков социальной адаптации.