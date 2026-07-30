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  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы
  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы
  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы
  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы
  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы
  • Функциональный монитор для повышения эффективности работы

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с функцией SmartImage

17S1AB/00

Функциональный монитор для повышения эффективности работы
Благодаря функциям SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, бизнес-монитор 17S1 с низким энергопотреблением поможет повысить продуктивность работы
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Функциональный монитор для повышения эффективности работы

  • 17" S-серии

  • 1 280 x 1 024

  • Формат 5:4

Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.

Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.

Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.

SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Легкая настройка изображения с системой SmartControl II

Система SmartControl II является программным обеспечением для настройки изображения с простым в обращении графическим интерфейсом, который поможет вам выбрать необходимое разрешение, настроить цвет и другие установки монитора, такие как яркость, контрастность, часы, режим, RGB, белую точку и — для моделей со встроенными акустическими системами — громкость.

Технические характеристики

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