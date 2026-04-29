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Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage
Больше не доступен
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17S1AB/00
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Драйверы Windows XP: скачать файл Readme - English (US)
Файл Readme для драйверов Windows Vista - English (US)
Брошюра
Инструкция по эксплуатации
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Политика в отношении дефектов пикселей на мониторах
Забыт PIN-код для функции защиты от кражи. Что делать?
На экране постоянно появляется надпись "SmartImage Вкл./Выкл." (вертикальная разделительная линия)
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